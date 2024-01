Die meistgehandelten Produkte: Nasdaq-100-Bären dominieren

Der DAX® öffnete den frühen Handel ohne große Bewegungen bei 16.972,47 Punkten. Im Verlaufe des Vormittags notierte der DAX® leicht schwächer und markierte bei 16928,55 Punkten das Tagestief. Außerdem stehen heute Abend die Zinsentscheidung der Federal Reserve (FED) und die Pressekonferenz von FED-Präsident Jerome Powell im Mittelpunkt. Bei den aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten an der Euwax steht die Zinsentscheidung der FED im Fokus. Hier dominieren die Bären mit drei Put-Produkten auf den Nasdaq-100 Index.

Alphabet lieferte gestern positive Zahlen, was die Anleger in Call-Optionsscheine trieb, doch nachbörslich notierte die Aktie im Minus. Weiterhin befinden sich Calls auf Microsoft, die gestern ebenfalls Quartalszahlen veröffentlichten und die Erwartungen übertrafen und die Allianz unter den meistgehandelten Optionscheinen an der Euwax.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HD0WB8 18,83 17476,709311 Punkte 19274,599142 Punkte 8,45 Open End NASDAQ-100 ® Put HC84A4 15,25 17476,709311 Punkte 18896,379086 Punkte 10,43 Open End NASDAQ-100 ® Put HD1DFW 31,17 17476,709311 Punkte 19662,660529 Punkte 7,12 Open End DAX ® Put HC6KTW 17,17 16957,09 Punkte 18657,168559 Punkte 9,86 Open End DAX ® Put HB0ZNR 15,93 16957,09 Punkte 18528,806912 Punkte 10,62 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.01.2024; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PV 16,60 16951,50001 Punkte 15400,00 Punkte 10,22 12.03.2024 Alphabet Call HC7QFL 2,07 144,345 USD 128,00 USD 6,43 19.06.2024 NASDAQ-100 ® Put HD28L9 8,6199 17476,709311 Punkte 18200,00 Punkte 18,47 12.03.2024 Microsoft Call HC331D 6,55 399,80 USD 380,00 USD 5,65 18.06.2025 Allianz Call HC1S64 1,6299 249,35 EUR 240,00 EUR 15,22 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.01.2024; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC977W 3,80 16941,09 Punkte 17820,654082 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC01RT 24,78 16941,09 Punkte 15278,284477 Punkte 5 Open End ASML Holding N.V. Long HC17ZW 22,80 794,20 EUR 721,34476 EUR 5 Open End DAX ® Long HC99KE 9,03 16941,09 Punkte 16550,951774 Punkte 20 Open End MTU Aero Engines Long HB9HJW 10,45 215,20 EUR 129,642058 EUR 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.01.2024; 10:55 Uhr

