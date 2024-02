DAX: Auf Richtungssuche

Der Deutsche Aktienindex DAX hat nach dem Fed-Zinsentscheid vom Mittwoch einen schwächeren Start erwischt, konnte sich intraday aber am 50-Tage-Durchschnitt stabilisieren und seine anfänglichen Verluste auf den gestrigen Schlusskurs eingrenzen. Im Idealfall endet genau an dieser Stelle der kurzzeitige Pullback ausgehend von den Wochenhochs und bringt in wenigen Stunden neuerliche Rekordstände hervor.

Hierzu muss dem DAX allerdings ein Kurssprung mindestens über 17.003 Punkte gelingen, damit das favorisierte Aufwärtspotenzial an 17.200 und darüber 17.500 Punkte freigesetzt werden kann. Nur in diesem Fall würde sich die zurückliegende Abwärtsbewegung als bullische Flagge entpuppen.

Geht es dagegen per Tagesschlusskurs unter 16.780 Zähler talwärts, müssten Abschläge auf 16.528 und darunter sogar 16.290 Punkte zwingend eingeplant werden. Zum einen hätte dies eine Verlängerung des vorausgegangenen Abwärtstrends zur Folge, zum anderen könnte aber ein Doppelhoch entstehen und dem DAX im weiteren Verlauf fortgesetztes Korrekturpotenzial bescheren.

Die überwiegende Mehrheit der zu heute anstehenden Wirtschaftsdaten wurde durchgegeben, einzig die USA melden sich um 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juni (endgültig) zurück. Um 16:00 Uhr wird der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hinterhergeschoben, um 16:30 Uhr folgt noch der wöchentlich erscheinende DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht.