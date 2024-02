DAX: So wird das nichts mit einem Ausbruch

Der deutsche Leitindex DAX traut sich weiter nicht auf seiner Deckung hervor und tendiert innerhalb seiner seit Tagen andauernden Seitwärtsbewegung grob seitwärts und lässt entsprechend mit nachhaltigen Signalen auf sich warten. Zwar konnte der 50-Tage-Durchschnitt intraday einen Kurssturz verhindern, dennoch hat sich der Chart zuletzt stark abgeschwächt und suggeriert sogar weitere Rückfallrisiken.

Sollten Bullen nicht bald durchgreifen und einen Wochenschlusskurs oberhalb von 17.400 Punkten etablieren, dürfte der Traum eines Anstiegs an 17.200 Punkte und darüber mittelfristig in den Bereich von 17.500 Punkten vorerst platzen. Unterhalb von 16.780 Zählern würden dagegen die Abwärtsrisiken deutlich zunehmen, Abschläge auf 16.684 und darunter 16.528 Punkte müssten zwingend eingeplant werden, sogar ein Rückfall auf 16.290 Punkte und den dort verlaufenden EMA 200 wären in diesem Szenario denkbar.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu den Ausgaben privater Haushalte und den durchschnittlichen Nettoeinkommen aus Januar vorgelegt. Deutschlands Auftragseingänge der Industrie per Dezember liegen um 8:00 Uhr vor, gefolgt von europaweiten Einzelhandelsumsätzen aus Dezember. Um 14:55 Uhr stoßen die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.

Natürlich werden auch heute wieder Quartalszahlen vorgelegt, unter anderem öffnen Aurubis, Infineon, Eli Lilly, Hertz und Metro ihre Bücher für Investoren, um nur einige zu nennen.