Nach einem Rekordhoch des Dax am Dienstag und einem Rücksetzer zur Wochenmitte winken am Donnerstag wieder leichte Kursgewinne. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator signalisiert für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel ein Plus von 0,2 Prozent auf 16.960 Punkte. Damit würde der Dax engen Kontakt zum Rekordhoch von rund 17.049 Zählern halten.

„Obwohl sich der deutsche Leitindex gestern ein Stück vom neuen Allzeithoch entfernt hat, waren die Umsätze so hoch wie noch nie in diesem Jahr“, merkte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Möglicherweise sei das Allzeithoch für die Ersten eine gute Gelegenheit gewesen, „um aus Buchgewinnen hartes Geld zu machen“. Der Analyst sprach von einem „ersten zaghaften Trend zu mehr Absicherung“.

Neben dem Rekordhoch des Dax ziehen unverändert die Quartalsbilanzen das Interesse auf sich. Siemens erhielt im ersten Geschäftsquartal deutlich mehr Aufträge als erwartet. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate stieg der Siemens-Kurs um ein Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Nach den Jahreszahlen 2023 der Deutsche Börse legte der Kurs des Börsenbetreibers leicht zu.

Unter den Nebenwerten stiegen die Papiere von Nemetschek vorbörslich um gut ein Prozent. Der Entwickler von Bausoftware agierte 2023 profitabler als erwartet.

Gewinne an der Wall Street

Der US-Aktienmarkt ist am Mittwoch auf Rekordkurs geblieben. Dazu trug auch eine Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen im Rekordwert von 42 Milliarden Dollar bei, denn die Bonds wurden zu einer geringeren Rendite verkauft als erwartet. Dies deutet auf eine stärkere Nachfrage hin, als Händler erwartet hatten. Am Markt wurde das als Zeichen der Zuversicht der Anleger gewertet, dass die US-Notenbank Fed als Reaktion auf die Wirtschaftsabschwächung in diesem Jahr den Leitzins senken wird. Die jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell und die zuletzt sehr positiven Wirtschaftsdaten lassen Zinssenkungen bereits im März zugleich als unwahrscheinlich erscheinen

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Hongkonger Hang-Seng-Index sank zuletzt um 1,2 Prozent, während die Aktien in Festland-China weiter von der Hoffnung auf staatliche Stützungsmaßnahmen profitierten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.863 +2,06 Prozent Hang Seng 15.886 -1,22 Prozent CSI 300 3.364 +0,64 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 133,99 +0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,3175 +3,62 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,125 +0,34 Prozent

Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar etwas weiter zu

Mit Blick auf die Konjunkturdaten gelte das Interesse am Donnerstag den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Diese hätten sich zuletzt zwar leicht erhöht, lägen aber noch immer auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Hinweise auf eine nachlassende Dynamik des Beschäftigungsaufbaus ließen sich von ihnen nicht ableiten.

Der Yen geriet indes gegenüber allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, hatte erklärt, dass es keine kontinuierlichen oder schnellen Zinserhöhungen geben werde, selbst wenn die Notenbank beschließen sollte, ihre Negativzinspolitik zu beenden.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0785 +0,11 Prozent USD / JPY 148,61 +0,29 Prozent EUR / JPY 160,28 +0,41 Prozent

Ölpreise bleiben im Aufwind

Die Ölpreise wurden zum einen durch die anhaltend freundliche Grundstimmung an den Aktienmärkten gestützt. Insbesondere in den USA und in Japan ist die Kauflaune der Anleger derzeit spürbar. In einem solchen Umfeld sind häufig auch riskante Investments wie Rohstoffe gefragt.

Zum anderen erhalten die Ölpreise aktuell Auftrieb durch die anhaltenden Risiken im Nahen Osten. Dort haben militante Houthi-Milizen erneut Schiffe vor der jemenitischen Küste mit Raketen beschossen und viele Tanker zu kostspieligen Ausweichmanövern gezwungen.

Sorte Preis Veränderung Brent 79,59 USD +0,38 USD WTI 74,20 USD +0,34 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 90 (85) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 29 (30) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGER DRUCK AUF 2,20 (2,40) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 20 (18,60) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 126,60 (139,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/BAADER BANK STARTET VONOVIA MIT 'BUY' - ZIEL 33 EUR

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR METRO AUF 4,82 (4,95) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 21 (19) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/UBS SENKT MORPHOSYS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 68 (47) EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR WALT DISNEY AUF 115 (103) USD - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR WALT DISNEY AUF 120 (110) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 'EQUAL WEIGHT' (UW) - ZIEL 100 (90) NOK

- JEFFERIES SENKT REDROW AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 721 (774) PENCE

- UBS HEBT NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 92 NOK

- WDH/EXANE BNP HEBT RENAULT AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 49 (40) EUR

- WDH/HSBC HEBT GENERALI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 24,50 (21,00) EUR

- WDH/HSBC SENKT AXA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 33,70 (35,80) EUR

- WDH/HSBC SENKT ZURICH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 455 (520) CHF

- WDH/SOCGEN SENKT INTERCONTINENTAL HOTELS AUF 'HOLD' (BUY)

Termine Unternehmen

06:30 FRA: Societe Generale, Q4-Zahlen

07:00 CHE: Lastminute, Jahreszahlen

07:00 CHE: Leonteq, Jahreszahlen (9.00 h Call)

07:00 CHE: Vontobel, Jahreszahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszaheln

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q4-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.00 Uhr online)

07:00 FRA: Credit Agricole, Q4-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Bastei Lübbe, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Adyen, Q4-Zahlen

07:45 FRA: Kering, Q4-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs-AG Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

08:00 DNK: AP Moeller-Maersk, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Astrazeneca, Q4-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q4-Zahlen

08:00 JPN: Honda, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Deutsche-Börse, Bilanz-Pressekonferenz

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt

13:00 USA: ConocoPhilips, Q4-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Jahreszahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q4-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

22:05 USA: International Exchange Group, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Leistungsbilanz 12/23

02:30 DEU: Erzeuger- und Verbraucherpreise 01/24

08:00 DEU: Niedriglohnsektor und Lohnspreizung (Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden), April 2023

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandelsumsatz 12/23

Redaktion onvista/dpa-AFX