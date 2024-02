DAX: Käuferstreik

Während die US-Märkte sich wieder auf Rekordjagt befinden, haben Anleger hierzulande sich von den Märkten distanziert und den Deutschen Aktienindex DAX unter 17.000 Punkte gedrückt. Bei einer solchen Entwicklung drohen weitere Verluste.

Diese dürften allerdings erst bei einem Bruch des EMA 50 einsetzen und für weitere Ernüchterung sorgen. Hierzu muss der DAX aber erst unter das Niveau von 16.780 Punkte einbrechen, damit Anschlussverkäufe auf 16.528 und darunter auf 16.290 Punkte einsetzen.

Das gegenläufige Szenario - bullisch - würde dagegen einen nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 17.045 Punkten erfordern. Nur in diesem Fall dürfte die nächsthöhere Zielmarke von 17.200 Punkten angesteuert werden, mittelfristig sogar den Bereich von 17.500 Punkten.

Erste börsenrelevante Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit seinem saisonbereinigten Leistungsbilanzsaldo per Februar und der Höhe der Kreditvergabe ebenfalls per Februar vorgestellt. Dem haben sich Chinesen mit Zahlen zu Verbraucher- und Erzeugerpreisen per Februar angeschlossen.

Der EZB-Wirtschaftsbericht wird dagegen um 10:00 Uhr erwartet, gefolgt von Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner um 14:40 Uhr. Ansonsten konzentriert sich der Markt weiter auf die laufende Bilanzsaison, heute stellen unter anderem Siemens, Nemetschek, KWS Saat, Exepdia und Illumina ihre Zahlen vor.