DAX: Investoren weiter verunsichert

Der Deutsche Aktienindex DAX hat am Donnerstag einen hoffnungsvollen Anstiegsversuch über 17.000 Punkte unternommen, musste aber unter dem Abgabedruck in den USA den Rückzug antreten und hinterließ am Ende des Handelstages ein marginales Kursplus von 0,25 Prozent im regulären Xetra-Handel. Damit setzt sich die volatile Schiebephase der letzten Tage ohne konkrete Signale unvermindert fort.

Für einen Anstieg an 17.200 Punkte und mittelfristig den Zielbereich von 17.500 Punkten bedarf es nachhaltiger Wochenschlusskurse von über 17.050 Punkten. Anderenfalls bleibt die Signallage als dürftig zu beurteilen und die Bedrohung eines Doppeltops erhalten.

Auf der Unterseite dürfte es erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 16.918 Punkten auf 16.780 Zähler talwärts gehen, darunter auf 16.684 Punkte, mit der Option weiterer Abschläge auf 16.528 Zähler.

Entscheidende Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit der Geldmenge M2 per Januar veröffentlicht, um 8:00 Uhr geht es mit den endgültigen Verbraucherpreisen Deutschlands aus Januar um 8:00 Uhr weiter. Um 10:00 Uhr stößt Italien mit der Industrieproduktion aus Dezember dazu, erst am Abend melden sich die USA mit dem wöchentlich erscheinenden Commitments of Traders (COT) Report zu Wort.

Innerhalb der laufenden Bilanzsaison melden heute Carl Zeiss Meditec, Ceconomy, PepsiCo und AMC Networks Zahlen zum abgelaufenen Quartal.