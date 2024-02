Direkt zum Video auf YouTube

Schon wieder konnte der Dax die 17.000-Punkte.Marke nicht halten. Der weitere Verlauf nach der rund 140 Punkte starken Korrektur wird wohl von den VPI-Daten aus Amerika abhängen, die heute um 14:30 Uhr veröffentlicht werden.

In der Zwischenzeit ist die Aktie von Dauerläufer Arista Networks nach Zahlen unter Druck gekommen. Martin bewertet, ob es sich um eine Kaufgelegenheit handelt. Der Bitcoin erreicht derweil erstmal seit Ende 2021 wieder Kurse über 50.000 Dollar. Damit orientiert der Verlauf sich an der Entwicklung, die Martin in der Sendung prognostiziert hatte. Aktien von TUI können nach Zahlen einen Sprung zeigen, tun sich aber schwer, die Gewinne zu halten. Wie geht es hier weiter?