Nach zwei eher orientierungslosen Tagen zeichnet sich für den Dax am Mittwoch ein freundlicher Start ab. Mit 17.104 Punkten signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,2 Prozent. Der Dax würde damit komfortabel über der Marke von 17.000 Punkten bleiben, die zugleich als Unterstützung dient. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, wird ebenfalls mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent erwartet.

Nahe der Rekordhöhen blieben die Anleger am Vorabend in New York vorsichtig. Die Börsen dort kamen schwach aus dem verlängerten Wochenende. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners verspüren die Anleger aber auch „keine Anzeichen von Höhenangst“.

Heute Abend stehen an: Fed-Sitzungsprotokoll und Nvidia-Zahlen

Im Fokus stehen zur Wochenmitte zwei Ereignisse am Abend: zum einen das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed und zum andern die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia.

Nvidia gilt als Gradmesser für die in vielen Tech-Werten steckende Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI). Für die Aktienstimmung seien die Nvidia-Zahlen entscheidend, hieß es von der Dekabank.

Nvidia spiegelt wie kein anderes Unternehmen die KI-Phantasie im Technologiesektor wider und entsprechend würden positive oder negative Überraschungen bei den Quartalszahlen die Stimmung in diesem für den Gesamtmarkt entscheidenden Marktsegment insgesamt beeinflussen.

Die Details aus dem Fed-Protokoll könnten wiederum einmal mehr wichtig werden, um die Möglichkeit baldiger Zinssenkungen besser einschätzen zu können. Konjunkturdaten waren zuletzt nicht förderlich für die Annahme, dass dies zeitnah passieren wird.

Wall Street etwas schwächer

Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten Nvidia hat am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders unter Druck geriet der technologielastige Nasdaq 100. Hier sind Halbleitertitel wie Nvidia, Broadcom und AMD schwer gewichtet, entsprechend stark lasteten deren Kurseinbußen auf dem Index.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Wegen neuer Maßnahmen zur Stützung des Investorenvertrauens legten die China-Börsen deutlich zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.262 -0,26 Prozent Hang Seng 16.547 +1,84 Prozent CSI 300 3.456 +1,35 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 133,08 -0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,376 +0,21 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,276 +/- 0,00 Prozent

Devisen: Eurokurs bleibt vor Fed-Protokoll über 1,08 US-Dollar

Der Euro hatte am Dienstag seine Erholung nach dem Kursrutsch vor gut einer Woche beschleunigt und war in der Spitze bis auf 1,0839 Dollar geklettert. Dies war der höchste Stand seit Anfang Februar.

Am Mittwochabend richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der Notenbank Fed. Analysten und Anleger warten händeringend auf Hinweise, wann die straffe Geldpolitik gelockert wird. Nachdem an den Märkten lange eine rasche Zinssenkung im März oder Mai erwartet wurde, wird gegenwärtig eher von der Jahresmitte ausgegangen.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0812 +0,01 Prozent USD / JPY 149,99 +0,01 Prozent EUR / JPY 162,19 +0,04 Prozent

Ölpreise legen nach jüngsten Verlusten moderat zu

„Die Preise bleiben in einer engen Spanne, was eine gewisse kurzfristige Unentschlossenheit widerspiegelt“, sagte Yeap Jun Rong, Marktstratege beim Handelshaus IG Asia Pte. Die Anleger fragten sich, wie es mit der Angebots-Nachfrage-Dynamik weitergeht.

Einerseits sprechen die erhöhten Spannungen im Nahen Osten für ein knapperes Angebot und damit für steigende Ölreise. Andererseits sind die Nachfrageaussichten immer noch unsicher. So schwächelt die Wirtschaft Chinas weiterhin, was auf eher sinkende Ölpreise hindeutet. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist ein wichtiger Importeur von Rohöl.

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,58 USD +0,24 USD WTI 77,24 USD +0,20 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BERTRANDT AUF 54 (45) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 200 (190) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 6,30 (6,00) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 34,80 (33,70) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 46,50 (48,00) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 67 (72) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/DZ BANK SENKT ELI LILLY AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - FAIRER WERT 820 (790) USD

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR WALMART AUF 200 (190) USD - 'KAUFEN'

- BERENBERG SENKT COLOPLAST AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 900 (875) DKK

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 560 (600) DKK - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 196 (182) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT GENEL ENERGY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 100 (85) PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SOLVAY SA AUF 20 (84) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 210 (230) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 900 (790) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT AKER SOLUTIONS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 45 (52) NOK

- WDH/BERNSTEIN STARTET MOLLER-MAERSK MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 8500 DKK

- WDH/DZ BANK HEBT FAIR VALUE FÜR AIR LIQUIDE AUF 215 (183) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 161 (145) EUR - 'UNDERPERFORM'

Termine Unternehmen

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

06:30 FRA: Imerys, Jahreszahlen

06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung

13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

22:20 USA: Nvidia Corporation, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Handelsbilanz 1/24

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 31.1.24

Redaktion onvista/dpa-AFX