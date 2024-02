EQS-Adhoc: Coreo AG: Aktionärsstruktur - Mitteilung nach § 20 AktG

EQS-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Coreo AG: Aktionärsstruktur - Mitteilung nach § 20 AktG



22.02.2024 / 00:44 CET/CEST

Frankfurt am Main - 22. Februar 2024 - Die Gesellschaft wurde im Wege einer Mitteilung nach § 20 AktG von der FLORA S.A., Luxemburg darüber informiert, dass sie weniger als 25 % der Anteile an der Gesellschaft hält.

Über die Coreo AG

Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein opportunistischer Immobilieninvestor. Investitionen erfolgen vor allem in Wohn- und Gewerbeimmobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial oder bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.





Kontakt

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstrasse 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0





