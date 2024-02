ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Kennziffern des Baustoffkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2024 berge Potenzial für steigende Konsensschätzungen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:52 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------