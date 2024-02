Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax startet sehr stabil in die Woche! Der Kurs steht am Allzeithoch und charttechnisch haben die Bullen weiter die Nase vorn. Derweil kann Stellantis nach dem großen Sixt-Deal nun einen weiteren Großauftrag vermelden. Martin beurteilt, was das für den Autokonzern bedeutet.

Außerdem liegen die neuesten Zahlen zu Berkshire vor. Spannende ist es hier, wie die einzelnen Segmente sich entwickeln. Ein Wall-Street-Analyst gibt ein Kursziel für Bitcoin von 150.000 Dollar noch in diesem Jahr vor. Ist das realistisch?