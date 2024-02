Ethereum Kurs auf höchstem Stand seit April 2022 – Bitcoin Kurs nahe Rekordhoch

Nach Eroberung der 64.000-Dollar-Marke stürzt der Bitcoin binnen weniger Minuten zwischenzeitlich unter die 59.000-Dollar-Marke. Dass sich das Rekordhoch nun in unmittelbarer Schlagdistanz befindet, sorgte am späten Mittwochabend offensichtlich für kalte Füße unter Marktteilnehmern. Dabei dürfte eine technische Störung bei der Kryptobörse Coinbase für Verunsicherung am Markt gesorgt haben. Für das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) geht es ebenfalls weiter kräftigt aufwärts. Am Donnerstagmorgen kostet eine BTC-Einheit rund 63.000 Dollar. Für Ether müssen Anleger fast 3.500 Dollar auf den Tisch legen.

Verunsicherung nach Coinbase-Störung – Anleger zwischenzeitlich verunsichert

Eine Störung bei Coinbase hat die Krypto-Rallye am späten Mittwochabend zum Pausieren gezwungen. Das Unternehmen hatte bekanntgegeben, dass bei einigen Nutzern Fehler beim Kauf oder Verkauf aufgetreten seien, welche

möglicherweise zu sogenannten Nullsalden auf den Konten geführt hätten. „Unser Team untersucht dies und wird in Kürze ein Update bereitstellen. Ihre Vermögenswerte sind sicher“, hieß es auf der Social-Media-Plattform X.