E-Autobauer BYD heizt Preiskampf in China an - Günstigstes Modell noch billiger

Der chinesische E-Autobauer BYD setzt seine Konkurrenz auf dem Heimatmarkt mit neuen Preissenkungen weiter unter Druck.

Das Unternehmen senkte den Preis für sein günstigstes Modell "Seagull" um fünf Prozent, wie der Tesla-Rivale am Mittwoch mitteilte. Damit kostet der Kompaktwagen in China noch 69.800 Yuan (8900 Euro). Für sein meistverkauftes Modell "Yuan Plus Crossover", das international als "Atto 3" bekannt ist, setzte der Fahrzeughersteller den Preis um zwölf Prozent herunter. BYD hatte bereits mehrfach die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt, teilweise drastischer als die Wettbewerber.

Das von US-Starinvestor Warren Buffett unterstützte Unternehmen hat sich in dem Anfang 2023 von E-Autopionier Tesla losgetretenen Preiskampf in China als Discounter etabliert. Inzwischen ist BYD der nach Absatz weltgrößte Hersteller von E-Fahrzeugen, auch wenn der Konzern bislang die meisten seiner Autos in China verkauft. Seine Präsenz im Ausland baut der Konzern aber nach und nach aus. Ende 2023 hatte das Unternehmen den Bau seines ersten europäischen Autowerks in Ungarn bekanntgegeben. Derzeit betreibt BYD über Fabriken etwa in den USA, Brasilien, Japan und Indien.