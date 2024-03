Sparen Sie noch oder Investieren Sie schon? Das Wertpapierdepot als Startschuss für die eigene Finanzplanung

Ist es ein Zufall, dass dieser Beitrag am Weltfrauentag erscheint? Natürlich nicht! Auch wenn mittlerweile die Gleichberechtigung von Frauen und Männern das ganze Jahr über in vielen Bereichen eine große Rolle spielt, so richtet sich das Augenmerk am Internationalen Frauentag trotzdem nochmal ganz besonders auf die Belange von Frauen und die immer noch existierenden Unterschiede der beiden Geschlechter.

Doch die gute Nachricht ist: Während wir bei geschlechterspezifischen Themen wie Lohnungleichheit oder beruflichen Aufstiegschancen von Frauen kurzfristig selbst wenig Einflussmöglichkeiten haben, gibt es doch Bereiche, die wir selbst direkt beeinflussen und aktiv in die Hand nehmen können. Dazu gehört die eigene Finanzplanung und die damit einhergehende finanzielle Bildung.

Ich wage zu behaupten, dass die meisten Frauen mittlerweile wissen, wie wichtig es ist, sich um die eigenen Finanzen selbst zu kümmern – sei es für die Altersvorsorge, den Vermögensaufbau oder ein bestimmtes Projekt. Gründe, warum es viele trotzdem noch nicht tun, gibt es bestimmt einige. Wenn ich an meine eigenen Anfänge beim Investieren zurückdenke, fällt mir vor allem diese Frage ein: Wie und wo fange ich eigentlich konkret damit an? Und genau mit solchen Fragen ist nun Schluss! Der beste Zeitpunkt, um mit der Finanzplanung zu beginnen ist jetzt! Ab heute möchten wir Ihnen einen Fahrplan an die Hand geben, damit Sie endlich ins Tun kommen – Schritt für Schritt mit konkreten Anweisungen! Wir erklären Ihnen, welche Fragen Sie sich beantworten sollten und wie Sie ihre finanzielle Zukunft gestalten könnten. Unser Schwerpunkt wird dabei auf dem Vermögensaufbau mit Wertpapieren liegen.

Am Anfang jeder Finanzplanung oder des ersten Investments gilt es selbstverständlich, einige sehr individuelle Fragen zu beantworten z.B. hinsichtlich Zielsetzung, Anlagehorizont oder der persönlichen Risikoneigung, um die richtige Anlageform auszuwählen. Doch ungeachtet dessen, benötigen wir zur Umsetzung unserer zukünftigen Strategie und zum Kauf von Wertpapieren im ersten Schritt ein Wertpapierdepot.

Sie haben bereits eines? Wunderbar! Dann haben Sie den Grundstein bereits gelegt.

Sie besitzen noch kein Wertpapierdepot? Auch kein Problem, die Eröffnung ist meist ein einfacher Prozess und Sie haben dazu unterschiedliche Möglichkeiten: Ein Wertpapierdepot können Sie beispielsweise bei jeder Hausbank oder einem Online-Broker eröffnen. Die entscheidende Frage für die Wahl ist, ob Sie zukünftig Ihre Wertpapiergeschäfte eigenständig und digital durchführen möchten, oder ob Ihnen auch die Möglichkeit einer persönlichen Vermögensberatung und individuellen Anlagevorschlägen wichtig ist. Bei der UniCredit bieten wir Ihnen für beide Fälle das passende Depotmodell. Entweder das kostenfreie HVB SmartDepot oder das HVB Depot, bei dem Sie das Know-how unserer Wertpapierexpert:innen nutzen können. Weitere Informationen und die Unterlagen zur Depoteröffnung finden Sie hier: Übersicht Depotmodelle | HypoVereinsbank | HypoVereinsbank (HVB).

Sobald Sie ein Depot eröffnet haben, ist der Startschuss gefallen und wir widmen uns in den nächsten Beiträgen ihrer Zielsetzung, den unterschiedlichen Anlageformen, Ihren Ängsten und Unsicherheiten und vielem mehr. Ihr neues Depot wird Sie daran erinnern, am Ball zu bleiben und Ihren Vorsatz der eigenen Finanzplanung weiter zu verfolgen. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie bald wieder reinlesen!