DAX® - Dieses Risikolevel sollten Sie kennen!

Zum Wochenabschluss pendelte der DAX® erneut um die Marke von 18.000 Punkten. Aufgrund von Gewinnmitnahmen zum Handelsschluss blieb dem Aktienbarometer auch am sog. „Hexensabbat“ ein Schlusskurs oberhalb der runden 18.000er-Marke verwehrt. Per Saldo steht dennoch die sechste weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Letztlich handelt es sich bei dieser Entwicklung um das Spiegelbild eines intakten Aufwärtstrends. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Dezember/Januar (18.068 Punkte) definiert in dessen Verlauf eine der wenigen verbliebenen Anlaufmarken auf der Oberseite. Im längerfristigen Kontext bildet die Kursentwicklung des vergangenen Jahres zudem eine trendbestätigende Schiebezone (siehe Chart). Das Kursziel aus der Höhe der Fortsetzungsformation lässt sich auf rund 18.400 Punkte taxieren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung. Vor kurzem hatten wir schon einmal auf die Trendlinie hingewiesen, welche die Hochpunkte von 2015 und 2021/22 miteinander verbindet. Dieser Trend verläuft aktuell bei 17.701 Punkten und bildet zusammen mit dem Tief der abgelaufenen Woche (17.663 Punkten) eine markante Kreuzunterstützung, welche nicht mehr unterschritten werden sollte.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

