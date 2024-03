DAX® - Respekt vor der 18.000er-Marke nimmt zu

Der DAX® startete mit einem altbekannten Muster in die neue Woche: Wieder einmal pendelte das Aktienbarometer um die Marke von 18.000 Punkten. Den vierten Handelstag in Folge blieb den deutschen Standardwerten allerdings ein Schlusskurs oberhalb des runden Tausender-Levels verwehrt. Damit steigt die Gefahr eines „Überrollens“, zumal die letzten beiden Tageskerzen markante Dochte aufweisen und der Handelstag jeweils im unteren Drittel der Tagesrange beendet wurde. Gleichzeitig notiert der RSI weiter im überkauften Terrain und beim trendfolgenden MACD droht ein negatives Schnittmuster. Interessant ist diesem Zusammenhang noch, dass der DAX® an den letzten beiden Handelstagen innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Donnerstag verblieb. Die beschriebenen Innenstäbe unterstreichen den aktuellen „make or break“-Charakter. Eine erste Unterstützung stellt dabei das alte Rekordlevel bei 17.879 Punkten dar. Charttechnisch noch wichtiger ist die gestern beschriebene Trendlinie, welche die Hochpunkte von 2015 und 2021/22 miteinander verbindet, und derzeit bei 17.701 Punkten verläuft. Dieser markiert den Auftakt zu einem markanten Rückzugsbereich, der sich bis zu den jüngsten Verlaufstiefs bei 17.663/17.643/17.619 Punkte erstreckt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

