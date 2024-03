DAX® - 18.000: „make or break“

Mit 17.998 Punkten steuerte der DAX® auch gestern erneut die runde 18.000er-Marke an. Wie an den Tagen zuvor zeigten die Marktteilnehmer mit engen Tagesranges und kleinen Kerzenkörpern Respekt vor dem Tausender-Level. Darüber hinaus vollzieht sich die Handelsaktivität der letzten drei Tage innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Donnerstag, wodurch mehrere „inside days“ entstehen. All diese Phänomene liefern Hinweise auf einen gewissen Momentumsverlust und dokumentieren die Gefahr eines „Überrollens“. Da auch der trendfolgende MACD inzwischen das zuletzt diskutierte Ausstiegssignal geliefert hat, sollten Anlegerinnen und Anleger einem aktiven Stoppmanagement derzeit ein noch größeres Augenmerk schenken als sonst. Eine erste Unterstützung besteht in Form des alten Rekordlevels bei 17.879 Punkten. Charttechnisch noch wichtiger ist die zuletzt auf Wochenbasis diskutierte Trendlinie, welche die Hochpunkte von 2015 und 2021/22 miteinander verbindet, und derzeit bei 17.701 Punkten verläuft. Dieser Trend markiert den Auftakt zu einer wichtigen Auffangzone, welche sich bis zu den jüngsten Verlaufstiefs bei 17.663/17.643/17.619 Punkte erstreckt. Ein neues Allzeithoch oberhalb von 18.039 Punkten würde die diskutierte Gefahr indes bannen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

