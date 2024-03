DAX® - Sieben auf einen Streich

„Läuft und läuft und läuft“ ist derzeit das Motto beim DAX®, denn die deutschen „blue chips“ streben weiterhin von einem Hoch zum nächsten. Auch zum Wochenabschluss gelang ein neues Rekordlevel (18.226 Punkte). Der intakte Haussetrend schlägt sich mittlerweile in sieben weißen Wochenkerzen in Folge nieder. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo gelingt in der höheren Zeitebene voraussichtlich sogar die fünfte weiße Monatskerze in Serie. Bleibt die Frage nach den verbliebenen Anlaufzielen gen Norden? Wenn man die Kursentwicklung des vergangenen Jahres als seitliche Schiebezone interpretiert, dann ergibt sich aus der Höhe der Fortsetzungsformation ein Kursziel von 18.400 Punkten. Bei aller Euphorie über die vielfachen Allzeithochs ist der Markt inzwischen stark überhitzt. So notiert bspw. der RSI sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis mit Werten von gut 81 bzw. 78 deutlich im überkauften Terrain. Entsprechend ist ein aktives Risikomanagement noch wichtiger als sonst. Die horizontalen Barrieren bei gut 17.900 Punkten bilden eine erste Unterstützung. Noch bedeutender ist aber die Trendlinie auf Wochenbasis (akt. bei 17.714 Punkten), welche die Hochs von 2015 und 2021/22 verbindet.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

