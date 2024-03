DAX® - Das nächste Kursziel wurde eingetütet

Immer weiter aufwärts. So lautet das Motto bei den deutschen Standardwerten. Sieben grüne Kerzen in Folge hat der DAX® nun auf seinen Tageschart gezaubert und seit einer Woche täglich ein neues Rekordhoch markiert. Gestern ging es in der Spitze bis auf 18.511 Punkte hinauf. Damit wurde kurz vor dem langen Osterwochenende ein weiteres Kursziel abgearbeitet, welches sich aus der Korrekturbewegung im Spätsommer des vergangenen Jahres herleiten lässt. Spiegelt man den rund 1.900 Punkte umfassenden Rücksetzer (von 16.529 auf 14.630 Punkte) nach oben, ergibt sich ein Niveau von 18.428 Punkten. Wer die aufgelaufenen Gewinne vor diesem Hintergrund noch engmaschiger absichern möchte, kann bei der Suche nach sinnvollen Ausstiegsniveaus auf den Stundenchart wechseln. Da liegt das jüngste Tief der Aufwärtsbewegung bei 18.360 (Tageschart: 17.900) Punkten. Mit Blick auf das beschriebene „Oster-Phänomen“ und den anstehenden Monatswechsel (neue Nachfrage durch die meist zum Monatsauftakt ausgeführten Sparpläne) könnte das Momentum aber auch noch weiter anhalten. Zu beachten ist, dass der DAX® durch die Feiertage erst am Dienstag auf die morgen anstehenden US-Inflationsdaten reagieren kann.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

