TotalEnergies - Saisonalität + Allzeithoch = doppelter

Der Faktor „Saisonalität“ bereichert die Technische Analyse um eine zusätzliche Dimension. Der Abgleich zwischen dem eigentlichen Kursverlauf und den saisonalen Rahmenbedingungen fördert oftmals besonders spannende Tradinggelegenheiten zu Tage. Das Frühjahr – sprich vor allem April/Mai/Juni – ist traditionell eine gute Phase für den Ölpreis. Aber auch Öltitel können in dieser Zeit oftmals deutlich zulegen. Neben dem zyklischen Rückenwind kommt bei der Total-Aktie derzeit mit dem Spurt über die Hochpunkte von Herbst 2023 bei knapp 65 EUR ein neues Allzeithoch hinzu. Begleitet wird der Vorstoß in „uncharted territory“ von einer hohen Relativen Stärke nach Levy sowie einem neuen MACD-Einstiegssignal. Überhaupt neigte das Papier zuletzt zur Ausbildung verschiedener Konsolidierungsmuster. Mit der eingezeichneten Schiebezone könnte nun erneut eine trendbestätigende Formation aufgelöst worden sein (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 7 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 72 EUR. Das jüngste Aufwärtsgap bei 64,20/63,66 EUR bietet sich indes als Absicherung auf der Unterseite an.

TotalEnergies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TotalEnergies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

