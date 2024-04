ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 105 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 86 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Baustoffkonzerns sei weiter niedrig bewertet, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bleibe aber abzuwarten, ob der Rückenwind durch steigende Schätzungen für Kursgewinne ausreiche - er sehe diese schon großteils eingepreist. Mögliche andere Treiber wären eine Börsennotierung an anderen Handelsplätzen wie bei CRH oder der Verkauf von Aktivitäten wie bei Holcim. Der langfristige Kursanstieg hänge von einer profitablen Dekarbonisierung des Unternehmens ab./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 06:06 / GMT

