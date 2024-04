DAX® - Diese Trendlinie sollten Sie im Blick haben

Am Freitag ist die zweite Handelswoche im zweiten Quartal zu Ende gegangen. Beide Male steht beim DAX® eine rote Wochenkerze zu Buche. In den zurückliegenden fünf Handelstagen endete damit auch eine bemerkenswerte Erfolgssträhne: Nach zehn Wochen in Serie mit immer neuen Rekordständen blieb den deutschen Standardwerten erstmals ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 18.567 Punkten verwehrt. Der beschriebene Korrekturimpuls sorgt dafür, dass der RSI – auch auf Wochenbasis – inzwischen ein Ausstiegssignal generiert hat. Die Trendlinie (akt. bei 17.755 Punkten), welche die verschiedenen Hochpunkte von 2015 und 2021/22 verbindet, steckt eine auch langfristig wichtige Unterstützung ab. Der Rückfall unter diese Trendlinie wäre zweifelsohne ein größerer Schuss vor den Bug der Bullen. Die geopolitischen Ereignisse vom Wochenende scheint der DAX® heute Morgen ganz gut zu verkraften. Um die Korrekturgefahren des bisherigen Quartalsverlaufs zu bannen, ist allerdings ein Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend (auf Tagesbasis akt. bei 18.162 Punkten) notwendig.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

