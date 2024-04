Der Dax hat seine am Mittwoch begonnene Erholung nach den starken Verlusten zu Wochenbeginn am Donnerstag fortgesetzt. Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex mit 0,4 Prozent im Plus bei 17.837 Punkten. Auch der Index der mittelgroßen Titel MDax präsentierte sich freundlich und legte gut ein Prozent auf 26.189 Punkte zu.

Marktteilnehmer bezweifeln allerdings, ob es sich nun angesichts ausbleibender geopolitischer Fortschritte, einer bislang nicht überzeugenden Berichtssaison und der Zinsernüchterung bereits um den Beginn einer positiven Wende handelt. Für den Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets ist die Korrektur noch lange nicht zu Ende. "Im besten Fall sind wir mittendrin", resümiert er. "Stabilisierung ja, Erholung nein", lautet aktuell sein Fazit.

Schlechter Start ins Jahr: Sartorius verliert zweistellig

Gegen den allgemein freundlichen Trend dramatisch gefallen ist am Donnerstag der Aktienkurs von Sartorius. Der Biotechnologie-Zulieferer Sartorius ist mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinn in das neue Jahr gestartet. Kunden bauen ihre Lagerbestände weiter ab. Der Dax-Konzern hält aber an den Erwartungen für das laufende Jahr fest und geht von einem moderat verlaufenden ersten Halbjahr und einer schrittweise zunehmenden Geschäftsdynamik aus.

Mit einem Abschlag von mehr als 15 Prozent zum Handelsschluss fiel die Sartorius-Aktie unter 280 Euro auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr. Sie war damit größter Verlierer im deutschen Leitindex. Der Abwärtstrend der vergangenen Wochen beschleunigte sich somit, das das im Dezember 2021 erreichte Rekordhoch bei knapp über 600 Euro ist in noch weitere Ferne gerückt.

UBS-Analyst Matthew Weston war vor allem von der Entwicklung der Bioprocess-Sparte im ersten Quartal enttäuscht. Hier bietet Sartorius etwa Produkte für biopharmazeutische Kühlung an, wie Gefriercontainer und Auftausysteme. Nicht nur der Umsatz habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb Weston, sondern die Aufträge seien hier zurückgegangen, anstatt gestiegen.

Sixt profitiert von Kaufempfehlung

Größter Gewinner im Index der mittelgroßen Werte MDax war der Autovermieter Sixt. Die Aktie lag zum Handelsschluss um fast zehn Prozent zu. Zuvor hatte die Deutsche Bank Research von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 120 Euro belassen wurde - dem Doppelt des aktuellen Kurses (siehe Chart unten).

Analyst Michael Kuhn begründete die Hochstufung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seiner Erwartung, dass die Gewinndynamik im späteren Jahresverlauf wieder positiv wird. Dem könnten Anleger nun zuvor kommen, so der Experte. Eine mögliche Eskalation im Nahen Osten könne die Aktie zwar kurzfristig belasten, Sixt sei in dieser Region aber nicht direkt engagiert. Der Autovermieter sei hauptsächlich auf das Urlaubsgeschäft im Kurzstreckenbereich fokussiert, in dem sich die Gewinne in vergangenen Krisen überwiegend als widerstandsfähig erwiesen hätten.

BVB im SDax erneut vorne dabei

Nachdem Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstagabend ins Halbfinale der Champions League eingezogen war, zählte die Aktie bereits gestern zu den besten Werten im Nebenwerte-Index SDax. Am Mittwoch gewann schließlich auch Bundesliga-Konkurrent Bayern München sein Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal. Und wieder ist der BVB Nutznießer.

Denn die Dortmunder sind in der Bundesliga aktuell nur Fünfter, für die Champions League qualifizieren sich allerdings normalerweise nur die ersten vier der Tabelle. Normalerweise, denn zur kommenden Saison winkt der Bundesliga ein fünfter Startplatz in der lukrativen europäischen Königsklasse - je nachdem, wie erfolgreich die Bundesliga-Vereine im Europapokal in dieser Saison sind.

Durch die jüngsten Erfolge von Dortmund und Bayern ist dieses Szenario deutlich wahrscheinlicher geworden. Gut für den BVB: Zumindest Platz fünf in der Bundesliga hat der Klub angesichts von 14 Punkten Vorsprung auf den Sechsten bei noch 15 zu vergebenen Punkten quasi sicher - und damit gute Aussichten, auch kommende Saison finanziell von einer Teilnahme an der Champions League zu profitieren. Heute Abend kann Bayer Leverkusen in der Europa League durch einen Erfolg beim englischen Klub West Ham United weiter verbessern - und womöglich der BVB-Aktie nochmal helfen. Die notiert bereits jetzt auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar (siehe Chart oben). (mit Material von dpa-AFX)