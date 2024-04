EQS-Adhoc: NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung

EQS-Ad-hoc: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung



18.04.2024 / 17:59 CET/CEST

NEON EQUITY beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung

Fester jährlicher Zinssatz bei 10 %, Laufzeit bis 2029

Volumen der Anleihe von bis zu 25 Mio. EUR

Angebotszeitraum könnte vsl. Anfang Mai 2024 starten

Emissionserlöse sollen vor allem für die weitere Wachstumsfinanzierung und zum Portfolioausbau verwendet werden

Frankfurt am Main, 18. April 2024 – Der Vorstand der NEON EQUITY (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben (ISIN DE000A383C76, die „Schuldverschreibungen 2024/2029“ oder die „Anleihe“). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029. Der jährliche feste Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 10 %.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen 2024/2029 sind mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR ausgestattet. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland könnte voraussichtlich Anfang Mai beginnen. Die Anleihe soll zudem Investoren aus Deutschland sowie aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) eingereicht. Eine Billigung des Wertpapierprospekts wird kurzfristig erwartet.

NEON EQUITY behält sich vor, das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 125 Mio. EUR im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder im Wege einer Privatplatzierung aufzustocken.

Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zur weiteren Wachstumsfinanzierung sowie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios verwendet werden. Der Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen mit ESG-Fokus, zum Beispiel aus dem Bereich Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für die Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden Beteiligungen, zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

