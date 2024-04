TotalEnergies: Steigende Öl- und Gaspreise wirken sich positiv auf die Margenentwicklung aus

Energiekonzern im Profil

TotalEnergies ist ein globaler Energiekonzern, der in den Bereichen Öl und Gas, erneuerbare Energien, Petrochemie und anderen Energiedienstleistungen tätig ist. Der Konzern wurde 1924 in Frankreich gegründet und hat sich seitdem zu einem der weltweit größten integrierten Energieunternehmen entwickelt. Das Unternehmen ist in über 120 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter weltweit. TotalEnergies betreibt eine breite Palette von Aktivitäten, darunter Exploration und Produktion von Öl und Gas, Raffination und Vertrieb von Kraftstoffen, Petrochemie, erneuerbare Energien und neue Energietechnologien. Als Wachstumstreiber werden unter anderem Themen wie die Reduzierung der Schadstoffemissionen angesehen. Hierzu entwickelt das Unternehmen zum Beispiel Pilotanlagen in der Nähe seiner Raffinerie in Leuna, Deutschland, um Moleküle herzustellen, die mithilfe von grünem Wasserstoff und aufgefangenem CO2 in nachhaltigen Flugtreibstoff umgewandelt werden können. Das CO2 wird aus den Emissionen der Raffinerie abgefangen, und der Wasserstoff wird mithilfe eines Hochtemperatur-Elektrolyseurs mit einer Leistung von 1 MW (effizienter als ein Niedertemperatur-Elektrolyseur) produziert. Der Wasserstoff reagiert mit dem CO2, um Methanol, einen synthetischen Treibstoff, zu produzieren. Das Unternehmen erwartet eine Energieeffizienzsteigerung von etwa 30 % entlang der Produktionskette der Pilotanlage.

