HYPOPORT - Verlaufshoch bestätigt Bodenbildung

Aufgrund des Spurts über das absolute Schlüssellevel bei rund 200 EUR hatten wir zuletzt auf die erfolgreiche Bodenbildung seit Herbst 2022 im Kursverlauf der Hypoport-Aktie hingewiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. März). Den beschriebenen Ausbruch hat der Titel bisher bestätigt – mehr noch: mit einer sehr hohen Relativen Stärke von 1,36 erscheint die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung der letzten Monate das wahrscheinlichste Szenario. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr – auf rund 100 EUR taxieren. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definieren das Hoch vom August 2022 bei 258,20 EUR bzw. das Pendant vom Juni 2022 bei 273,00 EUR wichtige Etappenziele. Als weiteres Pro-Argument führten wir seinerzeit unsere objektive Auswertung der 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren an. Gemessen an diesen Kriterien macht die Hypoport-Aktie weiterhin eine gute Figur. Als nachgezogene Stop-Loss-Marke bietet sich dagegen das jüngste „swing low“ bei 218,60 EUR an.

HYPOPORT (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HYPOPORT

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

