EQS-News: HRK LUNIS AG übernimmt ProVidens Vermögensmanagement GmbH in Hamburg und baut führende Position als bankenunabhängiger Vermögensverwalter aus

Artur J. Montanhas, Andreas Brandt, HRK LUNIS AG (Euro-Magazin_Bildquelle_Julian Mezger_Finanzen Verlag)

René Stadtmüller, ProVidens (Bildquelle: Martina van Kann)

Stefan Mönkediek, ProVidens (Bildquelle: Martina van Kann)

HRK LUNIS AG übernimmt ProVidens Vermögensmanagement GmbH in Hamburg und baut führende Position als bankenunabhängiger Vermögensverwalter aus

Die ProVidens Vermögensmanagement GmbH wird Teil der HRK LUNIS AG. Damit stärkt die HRK LUNIS AG ihre Präsenz in Hamburg und erweitert ihr erstklassiges Angebot an Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Deutschland. Die Transaktion soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen im August 2024 abgeschlossen werden. ProVidens Vermögensmanagement GmbH wird vollständig in die HRK LUNIS AG integriert.

„Zusammen mit dem Expertenteam der ProVidens Vermögensmanagement GmbH bauen wir die steigende Nachfrage nach bankenunabhängiger Beratung von vermögenden Privatkunden, Unternehmern sowie deren Familien nun auch in der Hansestadt Hamburg weiter aus. Wir freuen uns, die ProVidens für uns gewinnen zu können und unser Team spürbar zu verstärken,“ sagt Andreas Brandt, CEO der HRK LUNIS AG. Das verwaltete Vermögen der ProVidens Vermögensmanagement GmbH beträgt rund 400 Mio. Euro.

Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss der LUNIS AG mit der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH zur HRK LUNIS AG ist dies die zweite Übernahme innerhalb der vergangenen zwölf Monate. „Der Anschluss der ProVidens ist Teil unserer anorganischen Wachstumsstrategie und wir stärken damit unsere Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland. Ich bin überzeugt, dass wir unser Wachstum weiter sehr schnell vorantreiben werden und schauen beim anorganischen Wachstum auch über die DACH-Region hinaus“, so Vorstandsmitglied Artur J. Montanhas. Wie bei HRK LUNIS AG stünden auch bei ProVidens das Vertrauen und die Belange der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeitenden im Vordergrund.

Stefan Mönkediek, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der ProVidens Vermögensmanagement GmbH, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit der HRK LUNIS AG einen starken Partner gefunden zu haben. Beide Unternehmen ergänzen sich unternehmerisch, kulturell und menschlich ausgesprochen gut. Durch den Zusammenschluss profitieren die Kundinnen und Kunden der ProVidens von einem breiteren Produktspektrum, zum Beispiel im Bereich Private Equity. Vor allem aber können wir gemeinsam den bereits exzellenten Kundenservice nochmals verbessern und uns noch mehr auf die individuelle und unabhängige Beratung der Kundinnen und Kunden konzentrieren.“

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der ProVidens Vermögensmanagement GmbH René Stadtmüller ergänzt: „Wir möchten uns bei den Kolleginnen und Kollegen der HRK LUNIS AG für das Vertrauen und die sehr konstruktiven Gespräche bedanken. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Erfolgsgeschichte gemeinsam weiter fortsetzen werden und blicken sehr optimistisch in die Zukunft. Wir sind sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden wie auch unsere Mitarbeitenden von dem Zusammenschluss profitieren werden.“

Über die HRK LUNIS AG

Die HRK LUNIS AG zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 5,5 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Mehr als 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich die HRK LUNIS AG vor allem durch das hauseigene Investment Office mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.

Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ GmbH. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS AG bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite.

Über ProVidens Vermögensmanagement GmbH

ProVidens übernimmt als inhabergeführter unabhängiger Vermögensverwalter seit 2010 eine besondere Verantwortung für die Vermögenswerte der von ihr betreuten vermögenden Privatpersonen, Familien, Unternehmen, Stiftungen und andere institutionelle Mandanten aus dem gesamten Bundesgebiet. Als unabhängige und agile Investment-Boutique bietet ProVidens eine aktive Vermögensverwaltung und -beratung an und unterstützt vermögende Privatkunden und Unternehmer sowie deren Familien in allen weiteren Fragen der Vermögensanlage.

Im Management von Stiftungsvermögen verfügt ProVidens über eine besondere Expertise und weist kontinuierlich sehr gute Ergebnisse aus. Als zertifizierter Stiftungsberater und -manager begleitet ProVidens Stiftungen von der Gründung bis hin zur Betreuung und Verwaltung. Auch unterstützt ProVidens ihre Mandanten beim Immobilienerwerb sowie der Portfoliostrukturierung und -optimierung, auf Wunsch werden auch bestehende Immobilienportfolios verwaltet.

Kontakt HRK LUNIS AG:

Anika Perlewitz Public Relations Telefon +49 (0) 69 6677 3835 12 Mobil +49 (0) 174 142 6243

Joachim Spiering Corporate Communications Telefon +49 (0) 89 216686 56 Mobil +49 (0) 171 337 9851

Kontakt ProVidens Vermögensmanagement GmbH:

Stefan Mönkediek Geschäftsführender Gesellschafter Telefon + 49 (0) 40 181 28 41 12 Mobil + 49 (0) 177 822 42 33

René Stadtmüller Geschäftsführender Gesellschafter Telefon +49 (0) 40 181 28 41 11 Mobil +49 (0) 173 59 00 844

