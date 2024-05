GNW-Adhoc: PBC BioVet: Eine neue Dimension in der tierärztlichen Versorgung

^SHANNON, Irland, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBC Biomed ist stolz darauf,

sein neuestes Unternehmen, PBC BioVet, vorzustellen: eine engagierte Tochtergesellschaft, die darauf abzielt, die tiermedizinische Versorgung zu revolutionieren. Mit großem Engagement für die Verbesserung des Wohlbefindens von Tierpatienten und einer beschleunigten Heilung ist PBC BioVet in der Lage, einen bedeutenden Einfluss auf den Veterinärsektor auszuüben. Die Gründung von PBC BioVet ist ein entscheidender Moment auf dem Weg unseres Unternehmens. Durch die Nutzung jahrzehntelanger Erfahrung in der biomedizinischen Innovation erweitert PBC Biomed seinen Horizont, um die besonderen Bedürfnisse unserer geliebten tierischen Begleiter zu erfüllen. Mit der Gründung von PBC BioVet bekräftigen wir unser Engagement, die Gesundheitsversorgung über die Grenzen von Tierarten hinweg voranzutreiben. "Wir bei PBC Biomed sind uns der tiefen Verbundenheit zwischen Menschen und Tieren bewusst und glauben, dass jedes Lebewesen Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung verdient", so Paul Burke, Managing Partner bei PBC Biomed. "Mit der Einführung von PBC BioVet freuen wir uns, eine spezialisierte Reihe von speziellen Lösungen und Produkten vorstellen zu können, die die Arbeit unserer Tierärzte unterstützen." PBC BioVet wird ein vielfältiges Portfolio innovativer Produkte und Therapien anbieten, die auf ein breites Spektrum tiermedizinischer Bedürfnisse zugeschnitten sind. Von fortschrittlichen medizinischen Geräten bis hin zu therapeutischen Lösungen sind unsere Angebote sorgfältig ausgearbeitet, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und den Standard der Versorgung in Tierarztpraxen weltweit zu erhöhen. "Unsere Mission bei PBC BioVet ist es, Tierärzten die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihren tierischen Patienten eine außergewöhnliche Pflege und Unterstützung zukommen zu lassen. Wir haben uns verpflichtet, einen positiven Wandel in der Tiermedizin voranzutreiben und eine gesündere und glücklichere Welt für Tiere zu fördern." Im Rahmen unserer globalen Expansionsstrategie wird PBC BioVet mit führenden Tierärzten, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern zusammenarbeiten, um Innovationen voranzutreiben und die Zukunft der Veterinärmedizin zu gestalten. Gemeinsam wollen wir ein florierendes Ökosystem schaffen, in dem Innovationen gedeihen und Tiere sich wohlfühlen. Weitere Informationen über PBC BioVet und unser Angebot an Lösungen finden Sie unter https://www.pbcbiomed.com/biovet/. info@pbcbiovet.com (mailto:info@pbcbiovet.com) Über PBC Biomed: PBC Biomed ist ein führendes biomedizinisches Unternehmen, das sich der Förderung der Gesundheitsversorgung durch Innovation verschrieben hat. Mit einem breit gefächerten Portfolio von Produkten und Lösungen, die mehrere medizinische Disziplinen abdecken, engagieren wir uns für die Verbesserung der Patientenergebnisse und die Steigerung der Lebensqualität. Weitere Informationen finden Sie unter www.pbcbiomed.com. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e968ca3-b99b- 423c-886e-fea3a107d5ca °