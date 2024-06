Bitcoin Kurs erobert 71.000 Dollar erneut zurück – Ether nahe 3.800 Dollar

Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen zieht es Anleger am Mittwoch erneut zurück in Kryptowerte. Mit über 71.200 Dollar (+2,70 Prozent) befindet sich das Bitcoin-Allzeithoch zudem weiterhin in Schlagdistanz, welches aktuell bei rund 73.800 Dollar notiert. Eine Ether-Einheit kostet rund 3.800 Dollar und damit auf Tagessicht rund ein Prozent mehr.

Die Zinssenkungsfantasien dies- und jenseits des Atlantiks spielen Krypto-Werten weiterhin in die Karten. Die Zuversicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen, gepaart dem Liquiditätszufluss in börsengehandelte US-Bitcoin-Spot-ETFs fungieren als Zünglein an der Waage.

EZB-Sitzung im Fokus – Anleger hoffen auf Zinssenkung

Ihren Fokus dürften Anleger neben der EZB-Sitzung insbesondere auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag legen. Eine weniger restriktive Geldpolitik der großen Währungshüter würde die Attraktivität gegenüber festverzinslichen Anlagen erhöhen. Bitcoin, Ether und Co können in der Hoffnung auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus somit einen neuen Nährboden finden.

Am Donnerstag kommt der europäische Währungshüter zusammen, um über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik zu entscheiden. Möglicherweise dreht die Europäische Zentralbank (EZB) an den berüchtigten Zinsschrauben um 25 Basispunkte nach unten. Aktuell notiert das Leitzinsniveau bei 4,5 Prozent.

