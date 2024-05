Hamburger Hafenlogistik-Konzern HHLA bekommt Krise im Roten Meer zu spüren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Im Endspurt zum Einstieg der Großreederei MSC bei der HHLA muss der Hamburger Hafenlogistik-Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, schrumpfte der Betriebsgewinn (Ebit) des börsennotierten Teilkonzerns Hafenlogistik im ersten Quartal um gut ein Viertel auf 13,7 Millionen Euro. Zu Buche schlug vor allem, dass im Vorjahreszeitraum noch aufgelöste Rückstelllungen für Schiffsverspätungen an den Hamburger Container-Terminals das Ergebnis positiv beeinflusst hatten. Dieses Jahr führte dagegen die Krise im Roten Meer zu deutlichen Verzögerungen und Ausfällen an Standorten des Hafenbetreibers.

"Schiffe erreichten die Häfen verspätet, was sich auch auf die Containerterminals und die Hinterlandverkehre der HHLA auswirkte", erklärte Konzernchefin Angela Titzrath. Zur Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gehört auch das sogenannte Intermodalgeschäft mit Transporten über Schiene und Straße. Nach Angriffen von Huthi-Rebellen aus dem Jemen meiden Reedereien das Rote Meer und den Suezkanal - den kürzesten Seeweg von Südostasien nach Europa. Die Frachter fahren stattdessen um die Südspitze Afrikas.

Für die HHLA reduzierten sich deshalb die Umschlagmengen in ihrem Hafen im italienischen Triest deutlich. Der Container-Terminal in Odessa ist mit Blick auf die Volumina ein Totalausfall, seit dort kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 auf behördliche Anweisung der seeseitige Umschlag eingestellt werden musste. Dass die HHLA das Umschlagsvolumen ihrer internationalen Häfen dennoch um 12,7 Prozent steigern konnte, hat das Unternehmen seinem Terminal in Tallin in Estland zu verdanken, wo das Geschäft brummte.

Am Stammsitz in Hamburg profitierte der größte Terminal-Betreiber der Hansestadt von einer vorübergehend längeren Verweildauer von Containern, was die Erlöse aus Lagergeld erhöhte und damit den Umsatz stützte. Insgesamt konnte der Umsatz des börsennotierten Teilkonzerns mit 354,9 Millionen Euro fast stabil gehalten werden. Die HHLA habe aber insgesamt zu spüren bekommen, dass andauernde Krisen und zunehmende geopolitischen Spannungen die Weltwirtschaft weiter belasteten, betonte Konzernchefin Titzrath.

In den schwierigen Zeiten für Deutschlands größten Hafen steigt die weltgrößte Reederei MSC bei der HHLA ein. Mehrheitseigentümerin bleibt die Stadt Hamburg, die aber Anteile an MSC abgibt. Die Hamburger Bürgerschaft und die EU-Kommission müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Vorausgesetzt, dass es von beiden grünes Licht gibt, wird der Abschluss der Transaktion laut HHLA derzeit für das dritte Quartal 2024 erwartet. Zunächst war noch das zweite Quartal angepeilt worden.

Der Deal hatte in der Hansestadt zum Teil heftige Kritik ausgelöst - nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch wegen der stark mit dem Hafen verknüpften Identität der Stadt. Zur HHLA gehört auch noch eine Immobiliensparte mit traditionsreichen Objekten in der Hamburger Speicherstadt und am Fischmarkt, die aber beim Geschäft mit MSC ausgeklammert bleibt.

(Bericht von Elke Ahlswede, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)