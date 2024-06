Dax zur Eröffnung fester erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit Gewinnen starten.

Am Freitag hatte er kaum verändert bei 18.497,94 Punkten geschlossen. Die US-Börsen fanden nach den jüngsten US-Konjunkturdaten keine gemeinsame Richtung. Der weiterhin unklare Zinskurs der US-Notenbank Fed verunsichert viele Anleger. Im Blick haben die Investoren zudem den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Währungshüter stehen nach ihrem steilen Straffungskurs im Kampf gegen die Inflation vor ihrer ersten Zinssenkung. Auch die zuletzt gestiegene Inflation wird Volkswirten zufolge die Euro-Wächter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht davon abhalten.

Bei den Unternehmen steht der Luftfahrtsektor im Fokus. Der internationale Airline-Verband IATA hält am Montag in Dubai seine Jahreshauptversammlung ab. Die Chefs von rund 150 Fluggesellschaften tauschen sich über die aktuelle Lage in der Luftfahrt aus. Nach Rekordgewinnen dank starker Erholung der Reisenachfrage von der Corona-Krise lässt das Wachstum inzwischen wieder nach. Neben geopolitischen Spannungen wie den Kriegen in der Ukraine und Nahost stellen der Mangel an neuen Flugzeugen und der Klimaschutz die Branche vor Herausforderungen.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)