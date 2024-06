Dax-Widerstand: 18.600 18.900 Dax-Unterstützung: 18.362 18.200

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

Die Unterstützung im Bereich 18.360 Punkte hat bislang gehalten am Vormittag. Neue Verkaufssignale entstehen nun erst mit einem Unterschreiten dieser Marke per Stundenschlusskurs. Bis dahin ist tendenziell eine Erholung zu favorisieren.

Der Index brachte die favorisierte Erholungsbewegung und kletterte am Nachmittag wieder zurück in Richtung 18.500-Punkte-Marke. Heute Vormittag wird diese Bewegung konsolidiert.

Dax-Ausblick:

Der Index brachte zwar die avisierte Erholung, kam aber bislang nicht über den wichtigen Widerstand um 18.600 Punkte hinaus. Im Vorfeld der morgen anstehenden US-Inflationsdaten und dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend ist daher zunächst mit einer Kursberuhigung zu rechnen.

Für die kommenden 24 Stunden ist eine Seitwärtsbewegung zu favorisieren innerhalb des Bereichs 18.400 auf der Unter- und 18.600 auf der Oberseite. Entsprechend ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option.

Quelle: Tradingview

