ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Credit Agricole auf 'Buy' - Ziel auf 21,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Credit Agricole von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,40 auf 21,60 Euro angehoben. Analyst Joseph Dickerson begründete dies in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie mit seiner Erwartung einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von durchschnittlich 14 Prozent in den kommenden Jahren und Ausschüttungen von mehr als der Hälfte der Marktkapitalisierung. Dickerson geht zudem davon aus, dass andere Analysten ihre Ergebnisschätzungen anheben werden und die Durchschnittsprognose steigt. Er selbst liegt im Schnitt 13 Prozent über dem Konsens./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 20:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 20:26 / ET