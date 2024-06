Dax-Widerstand: 18.600 18.900 Dax-Unterstützung: 18.362 18.289

Dax-Rückblick:

Der Dax bewegt sich aktuell wieder in etwa auf dem gleichen Kursniveau wie vor 24 Stunden, die avisierte Seitwärtsbewegung fiel allerdings aus. Stattdessen gab es einen Sell-Off von über 200 Punkten um die Mittagszeit gestern, das Gros der Kursverluste konnte dann aber am späten Nachmittag und heute Morgen wieder egalisiert werden.

Dax-Ausblick:

Der S&P500-Future steigt im Overnight-Handel an der Globex heute Morgen auf ein neues Allzeithoch im Vorfeld des am Abend anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank. Der Dax ist weit von einem Allzeithoch entfernt und zeigt somit im Vergleich zum S&P500 relative Schwäche.

Die kurzfristigen Chartstrukturen sind mit dem impulsiven Anstieg seit gestern Nachmittag dennoch kurzfristig tendenziell positiv zu interpretieren. Die Bullen bleiben somit - trotz des zwischenzeitlichen deutlichen Rücksetzers gestern - vorerst weiter im Spiel aus charttechnischer Sicht.

Das Chartbild tritt allerdings vor dem Hintergrund der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten und dem Zinsentscheid am Abend vorerst in den Hintergrund. Entsprechend ist kurzfristig Defensive Trumpf.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle am Montag den 17. Juni.

Quelle: Tradingview

