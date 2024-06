EUR/USD - Zweitniedrigste Vola der letzten 50 Jahre

In der heutigen Ausgabe des „HSBC Daily Trading“ wagen wir einen ausführlichen Blick auf das Währungspaar EUR/USD, wo sich derzeit eine extrem spannende Ausgangslage ergibt. Die Analyse der jährlichen Hoch-Tief-Spanne stellt für uns oftmals den Einstieg in unseren großen Jahresausblick dar. Grundsätzlich zeichnet sich die letzte Dekade bei unserem Hauptwährungspaar durch ein „low volatility“-Regime aus. So wurde der historische Durchschnitt an jährlicher Schwankungsbreite von 18 US-Cents nur selten erreicht. Im vergangenen Jahr lagen zwischen Jahreshoch (1,1275 USD) und dem -tief (1,0447 USD) sogar gerade einmal gut 8 US-Cents (siehe Chart). Damit war die jährliche Schwankungsbreite im Dunstkreis dieses historischen Tiefstandes angekommen. Bei genauerer Betrachtung erlebten Anlegerinnen und Anleger 2023 letztlich die zweitniedrigste Handelsspanne der vergangenen 50 Jahre. Diese rekordtiefe Hoch-Tief-Spanne hat der Euro im Vergleich zum Greenback in den ersten fünfeinhalb Monaten nochmals halbiert! Schließlich trennen das bisherige Jahreshoch (1,1046 USD) und das entsprechende Jahrestief (1,0599 USD) nur gut 4 US-Cents (Die Fortsetzung finden Sie auf www.hsbc-zertifikate.de ).

EUR/USD (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

