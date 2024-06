Dax-Widerstand: 18.280 18.320 Dax-Unterstützung: 18.050 17.950

Dax-Rückblick:

Der Dax startet nach einem eher uninspirierten Wochenausklang sehr positiv in die neue Handelswoche. Nach einem festeren Handelsauftakt am Morgen kletterte der Index in den ersten beiden Handelsstunden zeitweise bis auf 18.295 Punkte.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Vier-Stundenchart zeigt einen erneuten Anlauf in den Bereich des Horizontalwiderstands um 18.280/350 Punkte. Hier wird, beziehungsweise muss nun in den kommenden Handelsstunden eine kurz-, beziehungsweise mittelfristige Richtungsentscheidung fallen.

Der aktuelle Kursbereich wäre auf der einen Seite prädestiniert für den Beginn einer neuen Verkaufswelle. Wird jedoch der oben angesprochene Widerstand nachhaltig überwunden, wäre der Weg frei für eine größere Erholungsbewegung zurück in den Bereich 18.500/600 Punkte.

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ6RTQ von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 24.06.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.358 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ1VMH von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 24.06.2024), die K.o.-Schwelle bei 19.867 bei unbegrenzter Laufzeit.

