Nach einem starken Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Dienstag auf leichte Verluste. Nicht zuletzt zu erwartende deutliche Einbußen der Airbus-Aktien dürften den Leitindex Dax im Aufwärtsdrang bremsen. Der Flugzeugbauer hat die Ziele für den Gewinn und die Auslieferungen in diesem Jahr gekappt.

Der X-Dax als Indikator für den Dax gab knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel um 0,6 Prozent auf 18.222 Punkte nach. Damit bleibt der Leitindex vorerst auf Richtungssuche, wenngleich er sich schon ein Stück weit von den Verlusten infolge der politischen Risiken mit Blick auf Frankreich erholt hat.

Gewinnwarnung bei Airbus: Aktie sackt vorbörslich um acht Prozent ab

Airbus hat wegen einer Abschreibung in der Raumfahrtsparte und anhaltenden Problemen in den Lieferketten die Jahresziele gesenkt. Der bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen dürfte im laufenden Jahr nun nur noch bei etwa 5,5 Milliarden Euro liegen statt zuvor erwarteter 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro. Zudem rechnet Airbus 2024 nur noch mit etwa 770 ausgelieferten Verkehrsflugzeugen statt den zuvor angepeilten rund 800 Maschinen.

Das brockte dem Kurs im vorbörslichen Handel ein Minus von knapp 8 Prozent ein. Die Airbus-Aktie ist ein Schwergewicht im Dax. Ein Händler sprach von einer "harschen Gewinnwarnung". Banken wie JPMorgan und RBC haben bereits die Kursziele für die Papiere gesenkt, bleiben grundsätzlich aber optimistisch gestimmt für das Unternehmen. Die Papiere des Triebwerkherstellers MTU verloren im Sog der Airbus-Aktien 2 Prozent.

Auch Nachrichten der Merck KGaA sind am Dienstag an der Börse nicht gut angekommen. Der Pharma- und Chemiekonzern stellt bei seinem Hoffnungsträger Xevinapant zwei bereits weit fortgeschrittene Studien ein. Analysten hatten dem Krebsmedikament bislang zugetraut, ein Kassenschlager mit einem Milliarden-Umsatz zu werden. Merck-Aktien sackten vorbörslich um 8 Prozent ab.

Wall Street: Tech-Werte schwächeln

An der Wall Street hat der Dow Jones am Montag an seine gute Vorwoche angeknüpft und weiter zugelegt. Inzwischen notiert er wieder auf dem Niveau von Ende Mai. Im Technologiebereich drückte die beschleunigte Talfahrt der Nvidia-Aktie auf die Stimmung. Der Kursrutsch bei dem Chipkonzern könnte Beobachtern zufolge darauf hindeuten, dass die Rally in der Branche, die den Bullenmarkt angetrieben hat, nun eine Verschnaufpause nimmt.

Überwiegend Gewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Damit trotzten sie der Schwäche der US-Techwerte, bei denen Anleger nach starkem Lauf weiter Kasse gemacht hatten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.195 +1,01 Prozent Hang-Seng 18.075 +0,27 Prozent CSI 300 3.453 -0,68 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,60 +0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,411 -0,45 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,235 -0,33 Prozent

Devisen: Euro kostet weiter mehr als 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer vor allem US-amerikanische Konjunkturzahlen in den Blick nehmen. Erwartet werden Daten vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen. Ansonsten bleibt der Datenkalender weitgehend leer.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0740 +0,07 Prozent USD / JPY 159,40 -0,15 Prozent EUR / JPY 171,20 -0,08 Prozent

Die Erdölpreise bewegen sich derzeit in der Nähe des höchsten Stands seit knapp zwei Monaten. Ein Grund für die jüngsten Preisanstiege ist das anhaltend knappe Angebot. Die Förderstaaten des Ölkartells Opec+ halten ihre Produktion seit langem niedrig. Erst im Herbst sollen die Beschränkungen etwas gelockert werden.

Ein weiterer Grund für die erhöhten Rohölpreise sind die zahlreichen geopolitischen Risiken. Wegen des Gaza-Kriegs haben die jemenitischen Huthi-Milizen ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer zuletzt wieder intensiviert.

Sorte Kurs Veränderung Brent 85,21 USD +0,06 USD WTI 81,69 USD +0,06 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 195 (205) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG NIMMT COMPUGROUP IN MID-CAP NACHHALTIGKEITS(SDG)-BASKET AUF

- HSBC HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 59 (48) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 172 (195) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT SAP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- RBC SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 180 (190) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 220 (215) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 151 (160) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN STARTET DISNEY MIT 'BUY' - ZIEL 125 USD

- GOLDMAN STARTET COMCAST MIT 'BUY' - ZIEL 44 USD

- GOLDMAN STARTET FOX MIT 'BUY' - ZIEL 42 USD

- GOLDMAN STARTET PARAMOUNT MIT 'SELL' - ZIEL 9,50 USD

- GOLDMAN STARTET WARNER BROS. DISCOVERY MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 8,50 USD

- GOLDMAN STARTET STAGWELL MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 6,50 USD

- BERENBERG HEBT ADMIRAL GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3127 (2973) PENCE

- BERENBERG SENKT DIRECT LINE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 220 PENCE

- HSBC STARTET RASPBERRY MIT 'BUY' - ZIEL 440 PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 325 (350) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT 3I GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 3400 (3200) PENCE

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen

10:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung

14:00 DEU: Meyer Burger Technology, Hauptversammlung

19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

07:00 JPN: Frühindikatoren 4/24 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/24 (endgültig)

08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/24

09:00 ESP: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/24

10:00 POL: Arbeitslosenquote 5/24

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index (CFNAI) 5/24

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 4/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/24

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 6/24

Redaktion onvista/dpa-AFX