Verdi ruft in Tarifrunde Seehäfen zu Streik in Wilhelmshaven auf

Berlin (Reuters) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft in der laufenden Tarifrunde Seehäfen erstmals die Beschäftigten am Container-Terminal Wilhelmshaven (CTW) zu Warnstreiks auf.

Der Ausstand beginne am Donnerstag (27. Juni 2024) in der ersten und zweiten Schicht, um vor der vierten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend mit. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) sollen am 11./12. Juli 2024 in Bremen fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft hatte bereits den Hamburger Hafen bestreikt.

Verdi fordert eine Erhöhung der Stundenlöhne um drei Euro zum 1. Juni 2024 sowie eine entsprechende Anhebung der Schichtzuschläge, inklusive einer Nachholung der ausgebliebenen Erhöhung der Schichtzulagen im Tarifabschluss 2022, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Von der Arbeitgeberseite lag zunächst keine Stellungnahme vor.

