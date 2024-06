EQS-News: The NAGA Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 – Kapitalmarkttag 2024 im Zeichen der Fusion mit CAPEX.com

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

The NAGA Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 – Kapitalmarkttag 2024 im Zeichen der Fusion mit CAPEX.com



28.06.2024 / 21:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The NAGA Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 – Kapitalmarkttag 2024 im Zeichen der Fusion mit CAPEX.com Hamburg, 28. Juni 2024 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, hat heute ihren Geschäftsbericht mit dem testierten Konzernabschluss 2023 veröffentlicht. Inmitten eines schwierigen Marktumfelds erzielte NAGA die geplante Ergebniswende durch deutliche Einsparungen in allen wesentlichen Kostenpositionen. Bei einem Konzernumsatz von EUR 39,7 Mio. (2022: EUR 57,6 Mio.) konnte das Konzern-EBITDA auf EUR 8,4 Mio. (2022: EUR -13,7 Mio.) verbessert werden. Die Abweichung zu dem am 9. Januar 2024 gemeldeten vorläufigen Umsatz ist auf die Umgliederung der Erlöse und Aufwendungen aus dem NAGA Coin (NGC) Market-Making per Saldo in die sonstigen betrieblichen Erträge zurückzuführen. Auf der Kostenseite sanken mit der Reduzierung der Marketing- und Werbeaufwendungen auf EUR 4,6 Mio. (2022: EUR 28,3 Mio.) die Kundenakquisitionskosten pro Handelskonto mit EUR 380 (2022: EUR 1.510) auf den bisher niedrigsten Stand. Gleichzeitig lagen mit aktiven Nutzern, Trades und Handelsvolumen die überwiegende Anzahl der nicht-finanziellen Kennzahlen über dem Vorjahr. Besonders erfreulich ist, dass trotz des geringeren Neukundengeschäfts im Zuge der reduzierten Marketingaktivitäten die nutzerbezogenen Kennzahlen wie durchschnittliche Aktivität, Portfoliogröße und Lifetime Value einen starken Aufwärtstrend aufwiesen. Die Forschungs- und Entwicklungsquote bezogen auf den Konzernumsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 mit rund 8,4 % (2022: 11,6 %) weiterhin auf einem hohen Niveau und reflektiert insbesondere die Erweiterung der Funktionalitäten der Naga Trader App, der NEO-Banking-App NAGA Pay sowie der Naga X-Plattform.



Konzern-Kennzahlen

2023 2022 Umsatz in EUR Mio. 39,7 57,6 EBITDA in EUR Mio. 8,4 -13,7 Kontoeröffnungen 132.000 243.000 Anzahl der aktiven Nutzer 21.000 18.700 Trades in Mio. 9,2 8,6 Copy Trades in Mio. 4,8 3,5 Gehandeltes Volumen in EUR Mrd. 143 137

Hinweis: Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Weitere Informationen

Der vollständige Geschäftsbericht 2023 von The NAGA Group AG ist hier verfügbar.



Einladung zum Kapitalmarkttag 2024

The NAGA Group lädt Analysten, Investoren, Aktionärinnen und Aktionäre sowie Medien und Partner zur Teilnahme an ihrem ersten virtuellen Kapitalmarkttag am 11. Juli 2024, 16.00 Uhr MESZ, ein. Der Kapitalmarkttag 2024 wird wertvolle Einblicke in die strategische Vision und die Wachstumsambitionen der The NAGA Group geben.

Octavian Patrascu, der im Januar 2024 ernannte CEO der The NAGA Group, wird durch den virtuellen Kapitalmarkttag 2024 führen und die jüngsten Erfolge des Unternehmens, dessen Zukunftspläne und den weiteren innovativen Kurs der Gruppe erläutern.

Um sich für den virtuellen Kapitalmarkttag 2024 zu registrieren, klicken Sie bitte hier.

Im Anschluss an die Veranstaltung werden Informationen im Investor Relations Bereich der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt, den Sie hier finden. Dort wird auch eine PDF-Datei der Präsentation, eine vollständige Aufzeichnung der Live-Veranstaltung und zusätzliches Begleitmaterial zu finden sein.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

28.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1936103

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1936103 28.06.2024 CET/CEST