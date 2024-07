Schweizer Börse legt zu - Anleger setzen auf baldige US-Zinssenkung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse haben die Anleger am Donnerstag im Sog aufgefrischter Zinssenkungshoffnungen zugegriffen.

Der Leitindex SMI notierte kurz vor Handelsschluss noch um 0,5 Prozent höher bei 12.084 Punkten, nachdem er vorübergehend über 12.100 Zähler geklettert war. Für Schub sorgten die jüngst schlechter als erwarteten Konjunkturdaten aus den USA, die Spekulationen über mehr Zinssenkungsspielraum für die amerikanische Notenbank Fed anfachten.

An die Spitze der Bluechips setze sich die Bauchemiefirma Sika mit einem Kursplus von zwei Prozent. Mit dem Zementkonzern Holcim und dem Sanitärtechnikunternehmen waren zwei weitere Unternehmen aus der Baubranche gefragt: Die Aktien stiegen um 1,3 und 0,7 Prozent.

Zu den wenigem Verlierern gehörte Roche. Die Anteile des Pharmariesen sanken als größter SMI-Verlierer um ein Prozent und bremsten wegen ihres großen Börsengewichts den Indexanstieg merklich. Nach einem erneuten Forschungsrückschlag schwinden die Erfolgsaussichten für eine neuartige Lungenkrebstherapie des Konzerns.

Am breiten Markt gewann die Onlineapotheke DocMorris sechs Prozent an Wert. Konkurrent Redcare Pharmacy hatte angetrieben vom Wachstum bei verschreibungspflichtigen Arzneien dank der Einführung des Elektronischen Rezeptes in Deutschland für das zweite Quartal einen Umsatzsprung bekanntgegeben. Deutschland ist auch der wichtigste Markt von DocMorris.

