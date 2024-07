DAX® - Flagge mit Makeln

Der Ausbruch steht, aber er vollzieht sich mit relativ wenig Überzeugung. Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die technische Ausgangslage des DAX® derzeit bringen. Zwar konnten die deutschen Standardwerte jüngst die Schlüsselbarrieren aus dem kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 18.311 Punkten) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.427 Punkten) überwinden, doch in der Folge blieben Anschlussgewinne aus. Die „fehlende Überzeugung“ spiegelt sich zum einen in unterdurchschnittlichen Umsätzen und zum anderen in den jüngsten beiden Tageskerzen wider, welche jeweils markante Dochte aufweisen. Letztere sind umso bemerkenswerter, da die amerikanischen Standardwerte unverändert von einem Hoch zum nächsten eilen. Mittlerweile haben S&P 500® und Nasdaq-100® ihre Rekordstände bis auf 5.583 bzw. 20.442 Punkte ausgebaut. In der Summe finden sowohl die Optimisten als auch die Skeptiker derzeit gute Argumente. Bis zum Beweis des Gegenteils glauben wir an den diskutierten Ausbruch. Aus der dadurch vorliegenden Korrekturflagge ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von 19.200 Punkten, während die o. g. Glättungslinie sowie die ehemalige Trendlinie wichtige Unterstützungen markieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

