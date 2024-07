EQS-News: The NAGA Group AG erlangt erfolgreich alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Fusion mit der Trading-App CAPEX.com

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

The NAGA Group AG erlangt erfolgreich alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Fusion mit der Trading-App CAPEX.com



09.07.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The NAGA Group AG erlangt erfolgreich alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Fusion mit der Trading-App CAPEX.com Hamburg, 9. Juli 2024 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, hat erfolgreich alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Fusion mit der Key Way Group Ltd., die unter der Marke CAPEX.com operiert, erlangt.

Damit wird der Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 12. April 2024 umgesetzt. NAGA erwartet den Abschluss der Transaktion bis Ende August 2024. Durch die Fusion von NAGA und CAPEX.com entsteht einer der weltweit führenden Neo-Broker mit rund 1,5 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern.



Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group AG: „Mit der Genehmigung der Fusion durch die zuständigen Aufsichtsbehörden und der damit verbundenen Zustimmung zu unseren Plänen für die beiden Unternehmen haben wir einen strategischen Meilenstein für das künftige Wachstum von NAGA erreicht. Ich freue mich sehr darauf, das gemeinsame Unternehmen weiterzuentwickeln und neue Standards in unserer Branche zu setzen.“



Einladung zum Kapitalmarkttag 2024

The NAGA Group lädt Analysten, Investoren, Aktionärinnen und Aktionäre sowie Medien und Partner zur Teilnahme an ihrem ersten virtuellen Kapitalmarkttag am 11. Juli 2024, 16.00 Uhr MESZ, ein. Der Kapitalmarkttag 2024 wird wertvolle Einblicke in die strategische Vision und die Wachstumsambitionen der The NAGA Group geben.

Octavian Patrascu, der im Januar 2024 ernannte CEO der The NAGA Group, wird durch den virtuellen Kapitalmarkttag 2024 führen und die jüngsten Erfolge des Unternehmens, dessen Zukunftspläne und den weiteren innovativen Kurs der Gruppe erläutern.

Um sich für den virtuellen Kapitalmarkttag 2024 zu registrieren, klicken Sie bitte hier.

Im Anschluss an die Veranstaltung werden Informationen im Investor Relations Bereich der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt, den Sie hier finden. Dort werden auch eine PDF-Datei der Präsentation, eine vollständige Aufzeichnung der Live-Veranstaltung und zusätzliches Begleitmaterial zu finden sein.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

09.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1941501

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1941501 09.07.2024 CET/CEST