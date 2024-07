APA ots news: SPÖ Burgenland: "Bilanz der Landesholding bestätigt erfolgreichen burgenländischen Weg!"

"Wir investieren in das Burgenland und zukünftige Generationen!" Eisenstadt (APA-ots) - "Die Ergebnisse der Landesholding Burgenland sind ein weiterer klarer Beweis, dass Hans Peter Doskozil im Burgenland Wirtschaftspolitik mit Hausverstand macht, wir sind DIE Wirtschaftspartei im Burgenland! Mit einer Steigerung des Eigenkapitals auf über 700 Millionen Euro zeigt sich einmal mehr, dass wir den burgenländischen Weg erfolgreich weitergehen", so die SPÖ-Landesgeschäftsführung, Jasmin Puchwein und Kevin Friedl. Der Gewinn nach Steuern belaufe sich auf über 27 Millionen Euro. Der Opposition könne man nur nahelegen, Fakten anzuerkennen, anstatt gegen alles zu sein. "Wir können stolz darauf sein, dass wir im Burgenland neben dem größten Wirtschaftswachstum für das Jahr 2024 und einem ausgezeichneten Rating der Agentur Standard & Poor's auch die geringste Armutsgefährdung in ganz Österreich haben. Darüber hinaus investieren wir weiterhin in die Zukunft und in die beste Gesundheitsversorgung für die Burgenländerinnen und Burgenländer, indem wir - wie in Oberwart - die neue Klinik in Gols ohne Kredit, ohne Leasing und ohne Neuverschuldung bauen werden", so SPÖ-Landesgeschäftsführer Kevin Friedl. SPÖ-Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein ergänzt: "Solche Investitionen in das Burgenland und zukünftige Generationen sind nur mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der burgenländischen Sozialdemokratie möglich!" und fügt hinzu: "Immer wieder zeigt sich, dass die Märchen der ÖVP und FPÖ lediglich ein Schlechtreden des Burgenlandes sind. Schlechtreden ist aber kein politisches Programm, ebenso wenig wie beleidigt sein, weil die Inhalte gänzlich fehlen. Den beiden Parteien kann man nur nahelegen, Fakten anzuerkennen, anstatt gegen alles zu sein. Wenn der burgenländischen ÖVP die Bevölkerung tatsächlich am Herzen liegen würde, könnte sie sich beispielsweise bei der ÖVP-geführten Bundesregierung dafür einsetzen, dass endlich die Teuerung wirksam bekämpft wird und Lösungen für das brennende Thema Asyl und Migration präsentiert und umgesetzt werden." Rückfragehinweis: Lisa Gojakovich, MA Pressesprecherin & Kommunikationsleiterin SPÖ Burgenland Landesgeschäftsstelle Johann-Permayer-Straße 2 7000 Eisenstadt +43 2682 775-221 lisa.gojakovich@spoe.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/37721/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0138 2024-07-11/16:10