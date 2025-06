APA ots news: Drei: Neue "Handyfreiheit" macht Smartphones wieder leistbarer und nachhaltig.

Wien (APA-ots) - - Von KI bis zu Bankgeschäften: marketmind-Handystudie 2025 zeigt steigende Handynutzung in allen Altersgruppen und Bedarf an leistungsstarker Technik. - Jede:r Zweite hat Smartphone in den vergangenen beiden Jahren erneuert, jede:r Vierte knapp 1.000 Euro und mehr investiert. - Gleichzeitig nutzen viele ihre High End Geräte länger. - Fast jedes zweite Altgerät verstaubt ungenutzt in Schubladen, obwohl immer mehr Kund:innen zu Refurbished-Smartphones tendieren. - Lösung von Drei: Neues System für leistbare Top-Smartphones, das Handykosten um Wiederverkaufswert reduziert und gebrauchten Geräten zweites Leben gibt. Für immer mehr Österreicher:innen wird das neueste Handy immer wichtiger. Jede:r Zweite hat sich in den vergangenen 24 Monaten ein neues Smartphone zugelegt. Jede:r Vierte hat dafür fast 1.000 Euro und mehr ausgegeben. Dies zeigen eine neue marketmind-Umfrage im Auftrag von Drei und aktuelle Marktdaten des Marktforschungsinstituts GfK, die heute, Donnerstag, präsentiert wurden. Obwohl neue Smartphones immer langlebiger werden und sich mehr als die Hälfte der Befragten vorstellen kann, Refurbished-Geräte zu kaufen, verstaubt fast die Hälfte der Altgeräte in der Schublade. Drei denkt deshalb das seit Jahrzehnten bestehende System, ein Top-Handy zu kaufen, als erster Anbieter für Neu- und Bestandskund:innen völlig neu. Die Marktinnovation heißt "Handyfreiheit" . Kund:innen erhalten ohne Anzahlung das neueste Smartphone-Modell in Kombination mit einem von zwei 5G-Tarifen zu einem erschwinglichen Monatspreis. Dieser ist deshalb günstiger, weil Kund:innen anstatt des Gerätevollpreises bei der "Handyfreiheit" nur noch die Differenz zwischen Neupreis und dem späteren Wiederkaufswert des Handys begleichen. Ein Upgrade auf das nächste Top-Handy ist erstmals bereits nach 12 Monaten gegen eine anteilige Gebühr für die verbleibenden Bindungsmonate möglich, wenn man sein aktuelles Gerät an Drei zurückgibt. Nach 24 Monaten ist dieser Tausch kostenfrei. Behält man sein Smartphone länger als 24 Monate, sinkt der Monatspreis automatisch. Für die wachsende Zahl der Konsument:innen, die ein leistungsstarkes High End Gerät wünschen, reduzieren sich die monatlichen Kosten um bis zu 20 Euro. Mehr auf www.drei.at/freiheit Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Der Marktanteil von High End- Smartphones hat sich innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt. Es geht nicht nur um Prestige. Spätestens mit dem Durchbruch der künstlichen Intelligenz ist das Smartphone zum Dauerbegleiter in jeder Lebenslage geworden. Mit der neuen Handyfreiheit sorgen wir dafür, dass das Smartphone als Schlüssel zur digitalen Welt leistbar und nachhaltig bleibt, und übernehmen in Zukunft einen aktiven Part in der Kreislaufwirtschaft." Zwtl.: marketmind-Handy-Studie zeigt: KI-Nutzung am Handy kommt im Alltag an Für seine aktuelle Handystudie hat der Marketingberater marketmind im Mai dieses Jahres österreichweit 1.000 Personen im Alter zwischen 16 und 70 Jahren befragt. Bei den unter 30-Jährigen nutzen demnach bereits 86 % der Befragten auf ihrem Handy KI- Anwendungen wie Sprachassistenten, ChatGPT oder Bildbearbeitung, mehr als 50 % sogar täglich oder mehrmals wöchentlich. Für 8 von 10 der unter 30-Jährigen ist das Smartphone de facto die Bank, das Radio, das Internet, das soziale Netzwerk und der TV-Bildschirm. Aber auch bei den über 60-Jährigen nutzen inzwischen 61 % regelmäßig soziale Medien, 37 % erledigen ihre Bankgeschäfte online, und knapp ein Viertel verwendet Gesundheits- oder Fitnesstracker. Generell wird die Liste der Anwendungen, für die Österreicher:innen ihr Smartphone nutzen, immer länger. Neben Messenger, Internet und Co. nutzen mehr als zwei Drittel (69 %) bereits ID Austria und Cloud Speicher gefolgt von Office-Funktionen ( 66 %) und Gesundheits- oder Fitness-Apps (65 %). 61 % verwenden die Handy-Bezahlfunktion, 39 % das Handy zur Steuerung ihres Smart Homes, ein Drittel nutzt das Smartphone als Schlüssel für Büro, Zuhause oder Auto. Günter Lischka, CCO von Drei: "Die Smartphone-Nutzung und unsere Anforderungen an die Technik haben sich gravierend verändert. Nur die Finanzierungsmodelle für unsere Handys sind seit Jahrzenten unverändert. Wir haben deshalb den Prozess des Handykaufs neu gedacht und ein innovatives System entwickelt, um den Kauf hochwertiger Smartphones leistbarer und nachhaltiger zu machen. Mit der Handyfreiheit belohnen wir Kund:innen, die Top-Handys länger in Verwendung haben, und übernehmen gleichzeitig eine aktive Rolle, damit künftig mehr hochwertige Refurbished-Handys ein zweites Leben erhalten." Zwtl.: Potenzial für gebrauchte Geräte steigt Wer das Top-Handy länger als zwei Jahre nutzt, wird durch den automatisch sinkenden Monatspreis für seine Nachhaltigkeit belohnt. Die retournierten Smartphones werden von einer Partnerfirma professionell aufbereitet und wieder verkauft. Für "Preloved" Smartphones gibt es einen wachsenden Markt: Während laut Studie aktuell rund neun von zehn Smartphones Neugeräte sind, können sich 55 Prozent vorstellen, ihr nächstes Handy gebraucht zu kaufen. Zwtl.: Freiheit hoch Drei Die Handyfreiheit ist in den Tarifoptionen L (80 GB 5G Datenvolumen) oder Unlimited (unlimitierte 5G Daten, Zusatzeinheiten außerhalb der EU) erhältlich. Aus der Kombination aus Tarif und Handymodell ergibt sich der Monatspreis, der beispielsweise beim iPhone 16 mit 128 GB im Tarif L in den ersten 24 Monaten bei 41,90 Euro liegt. Im dritten Jahr reduziert sich der Monatsbetrag automatisch auf 38,90 und im vierten auf 30,90 Euro. Erstmals kann das Gerät nach 12 Monaten gegen eine Gebühr getauscht werden, nach 24 Monaten ist der reguläre Tausch möglich, wobei sich der neue Monatspreis nach dem gewählten Handy richtet. Wer das Smartphone doch behalten und etwa in der Familie weitergeben will, zahlt einen festgelegten Restbetrag, der sich nach dem Alter des Gerätes richtet. Nach 36 oder 48 Monaten liegt der Wiederverkaufswert bei null Euro. Ist das Handy länger in Verwendung, fällt nur noch der Basistarif an. Details zur Handyfreiheit, den verfügbaren Geräten und Tarifoptionen unter www.drei.at/freiheit . Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits mehr als 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger Anbieter in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimaler Latenzzeiten und höchster Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. 