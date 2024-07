Dax-Widerstand: 18.800 18.900 Dax-Unterstützung: 18.450 18.500

Dax-Rückblick:

Der Dax ist nach gemischten Vorgaben von der Wall Street (SmallCap-Werte top/ MegaCap-Technologiewerte flop) weiter auf Richtungssuche und gibt zum Handelsstart leicht nach. Wirklicher Abwärtsdruck kommt allerdings - genau wie gestern - nicht auf.

Dax-Ausblick:

Der unten stehende Stundenchart unterstreicht die richtungslose Seitwärtstendenz der vergangenen 24 Stunden. Größere Trendbewegungen sind erst bei einem Ausbruch per Stundenschlusskurs aus der Handelsspanne im Bereich 18.440 bis 18.540 Punkte wahrscheinlich.

Sollte dieser nach unten erfolgen, wäre im Umfeld des morgen anstehenden Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) tendenziell mit schnellen Abgaben Richtung 18.200 Punkte zu rechnen. Ein Ausbruch auf der Oberseite wäre eher überraschend und würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen zu Gunsten der Käuferseite.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ7B2K von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 17.07.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.687 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ16ER von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 17.07.2024), die K.o.-Schwelle bei 20.403 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.