GNW-Adhoc: Andan Foundation gibt Preis für Innovation bei der Integration von Flüchtlingen in Zusammenarbeit mit dem MIT Solve des Massachusetts Institute of Technology bekannt

^ZÜRICH, Schweiz, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die in der Schweiz ansässige

humanitäre gemeinnützige Organisation Andan Foundation (https://www.andan.org/) freut sich, in Zusammenarbeit mit MIT Solve (https://solve.mit.edu/) des Massachusetts Institute of Technology (MIT) den diesjährigen Andan Prize for Innovation in Refugee Inclusion (Preis für Innovation bei der Integration von Flüchtlingen) bekanntzugeben. Mit diesem Preis sollen Lösungen gefördert werden, die die wirtschaftliche, finanzielle und politische Integration von Flüchtlingen in ihren Aufnahmegemeinschaften vorantreibt. Der mit 50.000 USD dotierte Andan Prize for Innovation in Refugee Inclusion wird jedes Jahr an die vielversprechendsten Lösungen vergeben, die sich mit den Bedürfnissen und Herausforderungen von Flüchtlingen befassen, und zielt darauf ab, innovative Ansätze zu unterstützen, die die Integration, das Empowerment und die nachhaltige Entwicklung von Vertriebenen fördern. MIT Solve veröffentlicht Ausschreibungen für außergewöhnliche und vielfältige Lösungen für die drängendsten globalen Herausforderungen, die sich an alle Menschen überall auf der Welt richten. Ausgewählte Innovatoren erhalten die Unterstützung des MIT und seiner Unterstützergemeinschaft, um ihre Wirkung zu verstärken und dauerhafte Veränderungen voranzutreiben. Gemeinsame Initiativen zur Förderung von Innovationslösungen Die Andan Foundation sucht nach Lösungen, die sich auf Folgendes konzentrieren: * Wirtschaftliche Integration und Existenzgrundlagen: Entwicklung von Technologien und Geschäftsmodellen, die nachhaltige wirtschaftliche Möglichkeiten für Flüchtlinge und Vertriebene schaffen. * Finanzielle Integration: Suche nach Lösungen zur Ausweitung erschwinglicher Finanzdienstleistungen für unterversorgte Gemeinschaften und zur Förderung des Wirtschaftswachstums. * Politische Integration: Suche nach Lösungen zur Stärkung marginalisierter Gemeinschaften durch die Bekämpfung von Wählerunterdrückung und mangelnder Vertretung. Die Preisträger werden bei den Solve Challenge Finals am 23. September 2024 während der Woche der UN-Generalversammlung in New York City bekanntgegeben. Hinweise für Redakteure: Über die Andan Foundation Die Andan Foundation ist eine gemeinnützige humanitäre Stiftung mit Sitz in der Schweiz, die von Dr. Christian Kaelin (http://www.chriskalin.com/) gegründet wurde. Sie wird von der Schweizerischen Eidgenössischen Stiftungsaufsichtsbehörde reguliert und jährlich von der BDO geprüft. Andan leitet privatwirtschaftliche Initiativen zur Unterstützung von Familien, die aufgrund von Krieg, internen Konflikten und Klimawandel aus ihrer Heimat fliehen. Die Stiftung identifiziert und entwickelt innovative, nachhaltige Lösungen, die die Selbstständigkeit der Flüchtlinge fördern, ihre Widerstandsfähigkeit stärken und ihre Integration in ihren neuen Ländern unterstützen. Andan priorisiert Projekte, die die wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Möglichkeiten sowohl für die Flüchtlingsbevölkerung als auch für die Gemeinden, die sie aufnehmen, erweitern. Andan erleichtert und fördert Partnerschaften zwischen dem privaten Sektor und UN-Organisationen, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und akademischen Einrichtungen, die sich mit Flüchtlingen sowie Migranten beschäftigen. Andan.org (http://www.andan.org/) Über MIT Solve MIT Solve ist eine Initiative des Massachusetts Institute of Technology (MIT), die darauf abzielt, globale Herausforderungen durch Innovation und Unternehmertum anzugehen. MIT Solve wurde 2015 ins Leben gerufen und stellt jährliche Aufgaben, um vielfältige, technologieorientierte Lösungen aus der ganzen Welt zu erhalten. Die Initiative konzentriert sich auf dringende Themen wie Nachhaltigkeit, Bildung, Gesundheit und wirtschaftlichen Wohlstand. Durch ihren integrativen Ansatz unterstützt MIT Solve soziale Unternehmer mit Finanzmitteln, Mentoring und Verbindungen zu einflussreichen Partnern. Dieses besondere Modell fördert skalierbare Lösungen und ermöglicht es, dass transformative Ideen spürbare Auswirkungen auf unterversorgte Gemeinschaften in der ganzen Welt haben. solve.mit.edu (http://www.solve.mit.edu/) Medienkontakt Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Bushra Zaidan bushra.zaidan@andan.org (mailto:bushra.zaidan@andan.org) °