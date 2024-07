DAX® - Sentiment läuft heiß

Beim DAX® kam es gestern erneut zu einer Belastungsprobe der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.476 Punkten). Ähnlich wie am Vortag waren die Bullen allerdings nicht bereit diese Glättungslinie kampflos aufzugeben. Vielmehr stellte der Durchschnitt erneut seinen unterstützenden Charakter unter Beweis. Da die US-Märkte gestern aber Abwärtsgaps zeigten, wollen wir uns im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns auch explizit mit der Unterseite beschäftigen. Ernsthafte Gefahren drohen dem DAX® unterhalb des Junitiefs (17.951 Punkte) – ein Schlüssellevel, welches durch die Trendlinie über die verschiedenen Hochs seit 2015 (akt. bei 17.946 Punkten) noch zusätzlich verstärkt wird. Zum Abschluss – wie so oft am Donnerstagmorgen – noch ein Blick auf die Börsenstimmung in den USA. Die jüngsten Allzeithochs beim S&P 500®, Dow Jones® und Co. schlagen sich auch in der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) nieder. So ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern mittlerweile auf 52,7 % angestiegen. Der höchste Wert des Jahres zeugt von einer euphorischen Stimmung, welche kurzfristig zur Bürde für den Aktienmarkt werden sollte.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

