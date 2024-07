Die meistgehandelten Produkte: DAX- und Tech-Bullen in der Mehrheit

Am deutschen Aktienmarkt ist eine ungewöhnliche Entwicklung zu beobachten, da die starke Abhängigkeit von der Börsenstimmung in den USA nachlässt und der DAX® trotz schwacher Vorgaben aus den USA stabil bleibt. Die Rotation von Technologietiteln hin zu klassischen Industriewerten könnte sich positiv auf den DAX® auswirken, da er viele solcher Aktien beinhaltet. Das heutige Handelsvolumen zeigt eine klare Präferenz für Technologie- und Verteidigungsaktien, beeinflusst durch aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen.

Der Rheinmetall Call steht hoch im Kurs, da die jüngsten politischen Spannungen die Nachfrage nach Verteidigungsaktien steigern. Chevron Calls wurden intensiv gehandelt, was auf die jüngsten Schwankungen der Ölpreise und die OPEC+ Entscheidungen zurückzuführen ist. Nvidia Call bleibt populär, da das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach KI-Chips und Technologien profitiert. Apple Calls ziehen aufgrund starker Quartalszahlen und positiver Marktprognosen Aufmerksamkeit auf sich. Broadcom Calls sind ebenfalls gefragt, da die Halbleiterindustrie weiterhin von Lieferengpässen und hoher Nachfrage geprägt ist.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall Call HD6WES 1,25 493,95 EUR 483,610805 EUR 39,92 Open End Chevron Call HD0FAN 4,35 161,245 USD 114,782713 USD 3,36 Open End Nvidia Call HD5W8H 19,13 121,925 USD 100,469473 USD 5,88 Open End DAX® Call HD30SM 7,37 18463,00 Punkte 17735,3519 Punkte 27,05 Open End DAX® Put HD60G3 1,00 18465,50 Punkte 18540,6420 Punkte 199,70 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.07.2024; 11:37 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag ASML Call HD4PR3 8,74 866,50 EUR 900,00 EUR 8,80 19.03.2025 Nvidia Call HD5R6B 11,67 121,47 USD 135,00 USD 8,49 18.12.2024 DAX® Call HD5S2A 3,07 18453,00 Punkte 18400,00 Punkte 57,05 13.08.2024 Apple Call HC7L5A 1,72 230,89 USD 250,00 USD 12,33 18.06.2025 Broadcom Call HD5SRU 2,50 158,51 USD 170,00 USD 5,55 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.07.2024; 11:47 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD367G 10,88 492,85 387,058139 EUR 5 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 9,00 492,85 322,558389 EUR 3 Open End DAX® Call HC9791 4,07 18481,00 17703,0846 Punkte 25 Open End Nvidia Call HD3M3X 2,44 120,755 106,221054 USD 10 Open End DAX® Call HC3TKM 8,52 18481,00 16596,7365 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.07.2024; 11:54 Uhr;

