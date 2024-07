EQS-News: NEON EQUITY berät EcoMotion AG bei geplantem IPO in Deutschland

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Börsengang/ESG

18.07.2024 / 12:35 CET/CEST

NEON EQUITY berät EcoMotion AG bei geplantem IPO in Deutschland

Börsengang im ersten Quartal 2025 geplant

EcoMotion bietet patentierte Park- und Parkhaustechnologie mit ESG-Fokus an

NEON EQUITY unterstützt EcoMotion mit seiner Kapitalmarkt-Expertise

Mittelverwendung: u.a. Weiterentwicklung der Technologe, Bau neuer Parkhäuser und Internationalisierung

Frankfurt, 18. Juli 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408) berät die EcoMotion AG („EcoMotion“) umfassend bei ihrem geplanten IPO (Initial Public Offering), das voraussichtlich im ersten Quartal 2025 an einer deutschen Börse erfolgen soll. Mit den Vorbereitungen des Börsengangs wurde bereits begonnen. Der Bruttomittelzufluss aus dem IPO soll für die Weiterentwicklung der Technologie, den Bau von Parkhäusern mit EcoMotion-Technologie und die internationale Expansion verwendet werden.

EcoMotion bietet patentierte Park- und Parkhaustechnologie für das Laden von Elektroautos an. Zudem bietet EcoMotion die Planung und Umsetzung vom Bau von Parkhäusern an. Durch die innovative Technologie kann eine Erhöhung der Flächenproduktivität der Parkhausfläche um über 50% gegenüber einem herkömmlichen Parkhaus erreicht werden. Mittels der auch für die Nachrüstung bestehender Parkhäuser geeignete Lösung von EcoMotion werden der Schadstoffausstoß und der Flächenbedarf beim Parken deutlich reduziert und die Kapazitäten zur Aufladung von Elektrofahrzeugen zudem signifikant gesteigert. Einen besonderen Bedarf für entsprechende Parkhäuser mit EcoMotion-Technologie sieht das Unternehmen im ersten Schritt im innerstädtischen Bereich. Außerdem müssen durch die effiziente Technologie keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden, was sich positiv auf den CO2-Fußabdruck auswirkt. Das Angebot der EcoMotion-Technologie richtet sich vor allem an Real Estate Investoren und Developer. EcoMotion strebt bis 2028 einen Umsatz im deutlich dreistelligen Millionen-Euro-Bereich an.

Ole Nixdorff, Vorstand bei NEON EQUITY: „Mit der innovativen und patentierten Technologie besetzt EcoMotion genau die Schnittstelle zwischen dem weiteren Ausbau der Elektromobilität und der umweltgerechten Gestaltung urbaner Räume. Das Geschäftsmodell leistet einen direkten Beitrag zu Klima- und Umweltschutz und dürfte damit Nutzer, Planer und Investoren gleichermaßen überzeugen. NEON EQUITY stellt entsprechend sehr gerne Kapitalmarktexpertise, Netzwerk und Beratung für den Börsengang und die weitere Entwicklung von EcoMotion zur Verfügung.“

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de



18.07.2024 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: NEON EQUITY AG ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76

