DAX® - Zwei Abwärtsgaps in Folge als Parallele zum Vorjahr

Die schwachen Vorgaben aus den USA und schlechte Konjunkturdaten (ifo-Index) haben den DAX® gestern Vormittag fast 300 Punkte ins Minus rutschen lassen. Die in dieser Phase kurzzeitig unterschrittene Aufwärtstrendlinie (aktuell bei 18.143 Punkten) konnte aber schnell zurückerobert werden. Mit einem Schlusskurs von 18.299 Punkten verbleibt der deutsche Aktienindex daher zunächst innerhalb der besprochenen Range. Die beiden Trendlinien dienen als erste Signalgeber für die Entwicklung der kommenden Tage. Bei einem Bruch des Aufwärtstrends rückt umgehend das Juni-Tief bei 17.951 Punkten in den Fokus, dessen Unterschreiten für den Abschluss einer Topformation sorgen würde. Auffällig ist vor diesem Hintergrund, dass der DAX® zwei Tage in Folge mit einem Abwärtsgap in den Tag gestartet ist und dieses in beiden Fällen nicht geschlossen wurde. Eine solche Konstellation gab es vor fast genau einem Jahr (Anfang August 2023) ebenfalls. Im Anschluss lief der Index zunächst seitwärts/abwärts, wobei Erholungsversuche immer wieder an der 50-Tage-Linie scheiterten. Von Mitte September bis Ende Oktober brachen die Kurse dann ein. Ein ähnliches Szenario ist auch in diesem Herbst denkbar.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

